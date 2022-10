Lyra-Lierse peuzelt Berchem Sport genadeloos op met huid en haar: “Onze eerste helft was nu wel goed”

voetbal tweede nationale BWat een overwinning tegen KV Mechelen al niet teweeg brengt, Lyra-Lierse zijnde. Een week na die stuntzege in extremis Achter de Kazerne zagen we nu driehoekjes, hakjes, verre ballen op maat, een massa doelpunten, de nul die op het bord bleef. Kortom, gallery play. Lyra-Lierse kende geen genade met Berchem Sport, waar coach Geert Emmerechts na afloop zijn ontslag indiende. Lyra-Lierse staat na de 6-0-zege weer helemaal op de kaart en heeft zich in de slipstream van de top vier genesteld.

Drie doelpunten voor en drie na de rust. Die voor de pauze hebben dit resultaat mogelijk gemaakt. De overtuiging spatte ervan af bij de Pallieters. Na amper vijf minuten was de toon al gezet. Met zin voor absolute precisie had Jordy Peffer de bal al perfect daar gedeponeerd waar hij de bal hebben wou, in de hoek van het doel (1-0). Nog voor het halfuur verstreken, werd de score verdubbeld. Lambreghts liep achterlangs bij Struyf, kreeg de bal mee en zette voor. Peffer had maar in te koppen. 2-0, de match was toen al gespeeld.

Nog voor de pauze zou ook Mathias Schils scoren. Mathias wie? Schils, de nieuwkomer die zijn debuut mocht maken, maar langer dan verwacht moest revalideren van een scheurtje in de kuit. “Ja, dit is natuurlijk een mooie binnenkomer”, aldus Schils, die als buffer voor de verdediging mocht optreden, aangezien én Balbi én Volant geschorst moesten toekijken en Vets centraal in de defensie kwam te staan.”

“Ja, het was een onuitgegeven elftal. Het vertrouwen na die overwinning in Mechelen zat zo diep geworteld binnen het team, dat niets ons van de wijs kon brengen. We speelden een complete wedstrijd. Uiteraard was het ongelooflijk om in dit team mijn debuut te kunnen en mogen maken.”

Ondanks de stuntzege in Mechelen was de eerste helft toen niet goed, Lyra-Lierse werd bij wijze van spreken voor de pauze tureluurs gespeeld. Dan was die eerste helft tegen Berchem een héél ander verhaal. “Klopt. Onze eerste helft was nu wél goed. We hebben onze momenten goed gekozen en ook gescoord. Tweemaal drie goals, netjes verdeeld over elke helft. Natuurlijk is het ook na vandaag van belang niet te gaan zweven, maar ik heb de indruk dat deze groep weet hoe daar mee om te gaan. Er zitten een aantal spelers tussen die dat wel weten te kanaliseren naar de groep toe. We zijn op goede weg met deze twaalf op vijftien. Het is aan ons om hier een verlengstuk aan te breien, te beginnen in Londerzeel.”

Lyra-Lierse: Sterkens, Struyf (79’ Hendrickx), Vets, Kil, Lambreghts, Weuts, Schils (75’ Smits), Nys (69’ Van Goylen), Schaessens, De Wilde, Peffer.

Berchem Sport: Truyts, Van den Driessche, Frimpong, Cobos Copado (58’ Mariën), Van Hoof (58’ Amali), Coveliers, Pejcic, Beirlandt, Nwokoro, Cappan (30’ Verstraelen), Luyckx.

Doelpunten: 6’ en 26’ Peffer (1-0 en 2-0), 44’ Schils (3-0), 58’ Nys (4-0), 59’ en 73’ Kil (5-0 en 6-0).

Geel: Kil, Cobos Copado, Nwkokoro.

