Lyra-Lierse pakt eerste overwinning tegen City Pirates: “Aan het eind was het een zenuwenoorlog, maar het zat ons eindelijk eens mee”

De eerste helft sloot Lyra-Lierse af met een 2-1-voorsprong. Eigenlijk liet Lyra-Lierse in die eerste helft een ruime overwinning liggen, want de voorsprong had ook net zo goed nog veel hoger kunnen oplopen. “Ja, we laten inderdaad een 3-0 of zelfs 4-0 liggen”, weet Elio Balbi. “Indien we die doelpunten maken, kunnen we de wedstrijd in alle rust uitspelen. Nu viel bij verrassing die aansluitingstreffer, en werd het uiteindelijk nog een moeizame zege. Stel je maar voor dat die bal op de lat voor de City Pirates helemaal aan het eind een doelpunt zou hebben opgeleverd, dan zaten we nu in zak en as. Het zat voor een keer eens mee voor ons. Dat mag ook wel eens, zeker.”

De twee spitsen scoren, toch niet onbelangrijk. “Ik zou toch willen vragen niet alleen op onze spitsen te focussen. Deze overwinning schrijf ik vooral toe aan een sterke collectieve prestatie, maar het is uiteraard wel van belang dat onze spitsen het werk van de ploeg afmaken door een doelpuntje voor hun rekening te nemen. Het kan alleen maar goed zijn voor hun vertrouwen. En op training kan je de ballen er dan wel één voor één inrammen, het is toch tijdens het weekend dat die noeste arbeid ook tot doelpunten en punten moet leiden. De nul is uit de tabellen nu we die eerste overwinning op zak hebben, dat is goed voor het algemene gevoel. Hoe die zege tot stand is gekomen, dat weet niemand nog binnen zeven weken. Onze eerste helft was zeer goed tot uitstekend, onze tweede helft verliep eerder moeizaam. Maar uiteindelijk wonnen we wel verdiend.”



Is de trein nu definitief vertrokken? “Ja, laat ons dat hopen, hé. De opmars kan nu verder worden gezet. Het eerste doel is toch rustig naar die top-5 toe te voetballen. Dan zullen we een reeks moeten neerzetten, maar er zijn pas vier wedstrijden gespeeld, hé. Het is nog een heel lang seizoen, tijd genoeg dus om aan onze achterstand te gaan knabbelen.”