Lyra-Lierse pakt de drie punten uit bij Pepingen-Halle (1-2), maar beseft: “Inpakken en wegwezen”

Voetbal Tweede nationale BTerwijl heel sportminnend Vlaanderen Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen zag winnen, moest Lyra-Lierse aan de bak op het veld van Pepingen-Halle, de voorlaatste in de stand in 2de B. Het werd daar in Vlaams-Brabant geen gezondheidswandelingetje voor de Lierenaars. De drie punten zijn er wel (1-2), maar pas nadat een 1-0-achterstand in minuut 85 en 86 werd omgebogen.

Volledig scherm Jason Adesanya zorgde voor de erg late gelijkmaker, een minuut later nam Jordy Peffer de winning goal voor zijn rekening. © Geert Tresignie

“Ja, inpakken en wegwezen, en blij zijn dat we de drie punten op zak hebben gestoken”, wist Mathias Nys ons te vertellen. “Gelukkig wisten we die achterstand in de slotfase dan toch nog om te buigen. Van een leien dakje liep het allerminst. We begonnen goed aan de wedstrijd, maar we vergeten te scoren. En zolang het dan 0-0 blijft, gaat de tegenstander er ook steeds meer in geloven. Tot overmaat van ramp wisten zij dan wel te scoren. Zo hebben we onszelf in een zenuwoorlog gestoken. Gelukkig wisten Jason en Jordy ons hier dan toch door te sleuren.”

Veel vertrouwen ga je hier niet uit puren, maar de misstap van vorige week lijkt wel weer rechtgezet. “Klopt. Ja, als je in de 84ste minuut nog 1-0 in het krijt staat, mag je blij zijn dat je bij het eindsignaal nog wint. En uiteraard zijn we blij met de overwinning, maar een reden om nu op een wolk te gaan leven is er zeker niet. De misstap van vorige week hebben we rechtgezet, maar deze overwinning was ook broodnodig. Zo blijven we tweede in de stand, en bovendien is het toch beter om die altijd beladen derby tegen Berchem met een gerust gemoed aan te vatten, met de drie punten van de vorige wedstrijd op zak.”

De terugronde verloopt eerder moeizaam. Dit in schril contrast met die ongelooflijk sterke heenronde. “Dat is zo. We zijn dan ook naarstig op zoek naar die positieve spiraal. Elke ploeg kent al wel eens een dip, en gelukkig konden we wel winnen in en tegen Diegem en Pepingen. Maar zo vlot als onze heenronde is verlopen, zo stroef loopt het nu. Vooral in eigen stadion hebben we het moeilijk om de punten te pakken. Laat ons hopen dat we komend weekend de supporters nog een keer kunnen geven wat ze verdienen, want een thuisoverwinning is al veel te lang geleden. Maar laat ons toch ook niet vergeten dat we nog altijd de nieuwkomer zijn in 2de nationale. Bij de start van het seizoen sprak iedereen over een eventuele top-5, terwijl we al het hele seizoen op de eerste of tweede plaats hebben gestaan”, besluit Mathias Nys.

Pepingen-Halle - Lyra-Lierse 1-2

Pepingen-Halle: Vandervorst, Emmaneel, Bourgeois, Houssane (73' Vandenberghe), Baras, Neef, Vandenbrande (88' Ngadrira), Aalhoul, Van Belle, Emhandi, Morais (79' Muzinga).

Lyra-Lierse: Sterkens, Julien, Vets, Kil, Adesanya, Lambreghts, Van den Abeele (73' Smits), Weuts, Nys (72' Struyf), Schassens, Peffer.

Doelpunten: 62' Houssane (1-0), 85' Adesanya (1-1), 86' Peffer (1-2).

Geel: Emhandi, Adesanya.

