Lyra-Lierse neemt het zondag in de eindronde op tegen Zelzate: “Moeilijk in te schatten hoe sterk die tegenstander is”

voetbal tweede nationale BAl na tien speeldagen in de voorbije competitie was Lyra-Lierse als eerste periodekampioen zeker van deelname aan de eindronde. Het was lang wachten op de start van deze nacompetitie, maar zondag is het eindelijk zover. Vorige maandag vond de loting plaats. Lyra-Lierse speelt op de eerste speeldag in en tegen Zelzate, en neemt het op de tweede speeldag, bij winst in Zelzate, op tegen de winnaar van Olsa Brakel - Merelbeke.

Zelzate, Brakel, Merelbeke... dat zijn onbekende Oost-Vlaamse ploegen voor een Lyra-Lierse dat dit seizoen in tweede nationale B actief was en hoofdzakelijk Limburgse clubs te bekampen kreeg. Het is dan ook niet eenvoudig enige hoogte te krijgen van de sterkte van de komende opponenten. “Ja, inderdaad, moeilijk in te schatten”, beaamt Koen Weuts. “Hoe sterk of hoe zwak zijn ze? Geen idee. Raar is wel dat geen van die drie tegenstanders een licentie in zijn bezit heeft. Zelfs bij verlies bestaat dus de kans dat we nog opgevist worden, maar laat ons daar niet van uitgaan. We gaan uit van onze eigen sterkte, wat geen verschil in aanpak maakt. Het wordt een wedstrijd van alles of niets. Hopelijk kunnen we op de terugweg op de bus een feestje bouwen.”

In het beste geval speelt Lyra-Lierse twee uitwedstrijden. “Is dat een nadeel? Zelf hebben we in de terugronde toch vaker een goed resultaat uit de wacht gesleept buitenshuis dan in Berlaar. Ik reken en hoop erop dat onze supporters de verplaatsing zullen maken. Die eindronde is een beloning voor ons, maar ook voor hen. Dus, we hopen dat ze zich kunnen warm maken om ons te komen aanmoedigen. We kunnen alle steun gebruiken.”

Iben Julien en Kristof Maes zijn er zo goed als zeker niet bij, Matthias Nys wellicht ook niet. Voor het overige is iedereen paraat om Lyra-Lierse aan promotie te helpen. “Ons grootste wapen is inderdaad dat zo goed als iedereen fit is. Individueel zijn er een aantal jonge spelers die zich recent in de kijker hebben gespeeld. Ja, het zelfs héél goed hebben gedaan. Dan denk ik aan Joppe Smits, maar zeker ook Jiri Struyf, die net op het best denkbare moment zijn eerste doelpunt voor de club heeft gescoord. Dat bezorgt hem, maar ook de rest van de ploeg, een dosis vertrouwen.”

Volgend seizoen worden tal van beloftenploegen uit hogere reeksen op eerste en tweede nationale losgelaten. Dat zou promotie voor een club als Lyra-Lierse bemoeilijken, en daarom is het misschien raadzaam om dit seizoen die promotie af te dwingen. “Er is inderdaad het een en ander aan het bewegen, maar op dit moment is dat alles nog toekomstmuziek. Er is bijvoorbeeld nog niet bekend of die ploegen ook mogen promoveren, of er beperkingen zijn op de leeftijd van spelers, enzovoort. De kans bestaat ook dat ik volgend seizoen met mijn broer Kurt te maken krijg bij het naar tweede nationale gepromoveerde Racing Mechelen, op voorwaarde dat we zelf naast die promotie grijpen en dus in tweede nationale blijven. Maar laat ons daar voorlopig maar niet van uitgaan.”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B