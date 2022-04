Lyra-Lierse moet zich met het oog op de komende eindronde herpakken in Hoogstraten: “Laten zien dat we er staan als ploeg”

Volledig scherm Gaëtan Lambreghts aan het werk in en tegen Pepingen. © Geert Tresignie

Enkele weken geleden leek het er nog op dat de strijd om de titel in 2de nationale B deze of volgende week zou worden beslist. Niks is minder waar, en dat is toch grotendeels de schuld van Lyra-Lierse, dat te vaak de punten te grabbel heeft gegooid in de terugronde en daardoor definitief uit koers werd geslagen. Na de nederlaag in Wijgmaal moest Lyra-Lierse zelfs de tweede plaats aan Eendracht Aalst laten. Een ramp is dit niet, aangezien Lyra-Lierse sowieso de eindronde speelt als eerste periodewinnaar. Maar het zou toch mooier zijn geweest indien Lyra-Lierse op toerental aan de nacompetitie had kunnen beginnen.

Na Wijgmaal is herpakken de boodschap. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, op bezoek bij de kampioen, Hoogstraten, die bovendien nog een eitje te pellen heeft met Lyra-Lierse na de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd. “Dit is een soort van galamatch waarin Hoogstraten nog iets wil rechtzetten, maar wij ons ook moeten herpakken na wat er in Wijgmaal is gebeurd”, aldus Gaetan Lambreghts. “Ja, onze coach liep niet hoog op over onze prestatie in Wijgmaal. En terecht. Er is nog over gebabbeld, om duidelijk te maken waar het op staat met die eindronde in het verschiet. Ik denk dat niemand binnen onze ploeg van kwade wil is, niemand speelt ook met de handrem op. Het ontbrak ons wel aan grinta. Laten zien dat we echt willen, dat miste ik wel.”

Hoogstraten uit en Londerzeel thuis zijn natuurlijk goede waardemeters. “Dat sowieso. Hoogstraten heeft het dit seizoen meer dan waar gemaakt, maar ook Londerzeel heeft ons pijn gedaan (de heenwedstrijd eindigde op 4-0, red.). We zullen dus weten waar we staan na die twee wedstrijden. Laat ons er in die twee wedstrijden maar voor zorgen dat we er staan als ploeg, en bereid zijn er hard voor te werken. Als het kan met goed voetbal, als dat niet kan dan maar met veel werkkracht en de juiste ingesteldheid.”

Tweede plaats

Die tweede plaats zijn jullie nu ook kwijt. “Ja, Aalst is ons nu voorbij, laat ons dus maar proberen om die tweede plaats nog terug over te nemen. Niet dat het van groot belang is, maar het zou ons bij de start van de eindronde wel een boost kunnen bezorgen.”