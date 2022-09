Lyra-Lierse moet nog steeds op zoek naar die eerste overwinning: “Cijfers liegen niet: 1 op 9 is veel te weinig voor deze groep”

“Tja, een seizoen zoals het vorige, het gaat allemaal niet zo als vanzelfsprekend hé”, weet Gianni Vets. “Dat we daar onderin staan, dat hadden we zelf ook niet kunnen voorspellen. En het was al zeker niet de bedoeling. Laat ons die drie wedstrijden opnieuw spelen. Door dezelfde prestaties te leveren, halen we misschien vier of zes punten. Maar het is niet. En dus moeten we aan de bak tegen de City Pirates.”

Vroeg of laat zal het tij keren, dat weet iedereen. “Ja, alleen weten we niet wanneer. Laat ons vooral de kalmte bewaren en niet in paniek slaan. Dat we over meer dan voldoende kwaliteit beschikken om aan de andere kant van de rangschikking te staan, daar is iedereen van overtuigd. Het komt er voorlopig alleen niet uit. Waar dan de oorzaken liggen? Domme tegengoals, een gemiste penalty, de kopjes die na die 1-0 van Cappellen te gemakkelijk naar beneden gingen, de bal die we voorin niet kunnen vasthouden,... Tja, dan heb je één puntje, hé. Eén goal gescoord en vier tegengoals. Het is niet anders. Cijfers liegen niet, hé. 1 op 9 is veel te weinig voor deze groep. Hard werken voor de ploeg, na een nederlaag nog meer, iets anders kunnen we niet doen.”

Hopen dat de volgende appel minder zuur zal zijn? “Zoiets, ja. Hoe langer dit blijft aanslepen, hoe dichter we ook bij die eerste overwinning zullen komen. Laat ons hopen op zaterdag, dat de boel plots op ontploffen staat. We staan met zo goed als dezelfde ploeg als vorig seizoen, een ploeg die het voetballen niet verleerd kan zijn. Laat ons hopen dat we voor een vol huis de kentering kunnen inzetten. Er gaat veel volk zijn, want alle jeugdploegen van Lyra-Lierse worden in de bloemetjes gezet. Een ideale gelegenheid om die eerste driepunter te pakken.”

