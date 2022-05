Lyra-Lierse mag blijven dromen van promotie naar 1ste amateur na spektakelstuk tegen Belisia: “Er eentje pakken en dan zelf de beslissende penalty binnen trappen, mooier kan je het niet dromen”

Het was do or die, winnen of verliezen, alles of niets. Voor zowel Lyra-Lierse als Belisia Bilzen. Het dubbeltje viel uiteindelijk na een ultraspannende, maar vooral lange penaltysessie in het voordeel van Lyra-Lierse. 2-2 na 90 minuten, 3-3 na verlengingen, 10-9 na strafschoppen. Wat een thriller, eentje voor in de geschiedenisboeken.

We zagen het niet meer goed komen voor de Pallieters. 2-0 stond het bij de rust, een mooie bonus die in de tweede helft verloren ging. Het mentale voordeel ging zo helemaal naar Belisia Bilzen, dat in de verlengingen ook nog eens op voorsprong kwam na een strafschop, die er kwam nadat Mats Sterkens een speler van Belisia onderuit zou hebben gehaald. “Ik speelde de bal en raak niemand”, was Sterkens duidelijk. Maar zo werd het dus wel 2-3 en leek niets er op te wijzen dat Lyra-Lierse uiteindelijk nog aan het langste eind zou trekken. Maar dat is dan buiten Jordy Peffer gerekend, die slechts één kansje nodig heeft om het vuur er weer in te blazen (3-3). De supporters gingen er plots weer helemaal achter staan, want het was stil geworden, daar in de spionkop.

Maar de absolute apotheose moest dan nog komen. En die bleef maar duren, die strafschoppenepiloog. Belisia begon, en van 1-1 ging het naar 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8... De eerste die miste was Vandecaetsbeek, maar Van Goylen weigerde de rol van matchwinnaar en trapte op de paal. Het ging dan toch naar 9-9, en toen miste Haenen, of beter gezegd, Sterkens pakte. En vervolgens deed Sterkens de rest. Zo mag Lyra-Lierse blijven dromen van promotie, al wordt dat geen eenvoudige, dubbele opdracht, in een heen (zondag) en terug (Hemelvaartsdag) tegen Tubeke. Bovendien is Lyra-Lierse sinds woensdagavond helemaal leeg gespeeld. Het vat is leeg, of beter gezegd, helemaal gevuld. Een traktatie van het Lyra-Lierse bestuur.

“Tot aan de rust hadden we alles goed onder controle bij een 2-0-tussenstand”, doet de matchwinnaar het woord. “Maar dan begon het fout te lopen. Bij die eerste tegengoal kon ik mezelf wel voor het hoofd slaan. Ik heb daar gewacht op Gianni (Van den Buijs, red.), terwijl ik zelf naar de bal had moeten gaan. Zo kwam Belisia op 2-1 en dus terug in de wedstrijd. Aan die tweede tegengoal kon ik weinig doen, die was mooi getrapt. Maar dan was er ook die penalty tegen in de verlengingen. Gelukkig hebben we op karakter dan toch die derde goal nog kunnen maken. Met dank aan Jordy, anders stond ik hier nu niet als matchwinnaar. Straf ook, die penaltysessie. Bij twee van die penalty’s zat ik er kort bij, maar het bleef maar doorgaan. 19 op 22 voltreffers. Maar er zelf eentje pakken en dan meteen daarna de beslissende zelf binnen trappen, mooier kan je het toch niet dromen als doelman?”

Jaris Schaessens was de man die de score opende, al was er wel een beetje meeval mee gemoeid. “Ja, die bal wijkt af op een speler van Belisia en gaat zo tegen de touwen. Het was wel een belangrijke goal, een beloning ook voor ons sterk openingskwartier, beter alleszins dan tegen Olsa Brakel. Het werd ook nog 2-0, maar jammer genoeg hebben we die bonus niet op het bord kunnen houden en is het uiteindelijk tot die beklijvende reeks strafschoppen gekomen. Zelf heb ik geen penalty getrapt, omdat ik al vervangen was. Maar uiteraard ben ik wel heel blij voor de club. De droom blijft leven.”

Tubeke

Wat mogen we verwachten van die dubbele confrontatie met Tubeke? “Goh, ik ken ze niet”, is Schaessens eerlijk. “We moeten gewoon van onze eigen sterkte uitgaan, ervoor zorgen dat we zondag en volgende week donderdag het beste Lyra-Lierse aan de aftrap brengen. Nu zijn we heel diep moeten gaan, het zal dus zaak zijn om goed te recupereren. Maar dan voeg ik er meteen aan toe dat dit niet evident wordt. Weet je dat ik als havenarbeider in Antwerpen vannacht (donderdagmorgen, red.) om 04u30 paraat moet staan? (knipoogt)” Sterkens trapte de laatste strafschop binnen rond de klok van 23u00.

Lyra-Lierse - Belisia Bilzen 3-3 n.v. (10-9 met de strafschoppen)

Lyra-Lierse: Sterkens, Balbi (88' De Wilde), Struyf (72' Nys), Vets, Kil, Adesanya, Lambreghts, Weuts, Van den Buijs, Schaessens (79' Van Goylen), Peffer.

Belisia Bilzen: Cascio, Vandecaetsbeek, Ernens, Timmermans, Landuyt, Wijnen, lathouwers (105' Timo Haenen), Didier Haenen (115' La Mantia), Wagemans, Martin Suarez, Brants (46' Stassen).

Doelpunten: 10' Schaessens (1-0), 20' Peffer (2-0), 51' Stassen (2-1), 80' Ernens (2-2), 99' Wijnen (2-3, pen.), 110' Peffer (3-3).

Geel: Sterkens, Balbi, Van den Buijs, Landuyt, Didier Haenen. (JBS)