Lyra-Lierse maakt zich op voor de komst van Berchem: “We zijn op goede weg, maar we moeten ons niveau blijven opkrikken”

Lyra-Lierse leefde een week lang op een (Mechelse) wolk. De late winnende treffer op het veld van de beloften van KV Mechelen (2-3) maakte heel veel goed van wat de voorbije weken was fout gelopen, zoals de 2-3 nederlaag in de laatste thuiswedstrijd tegen Sporting Hasselt. Voor Lyra-Lierse komt er zondag alweer een nieuwe derby aan, nu tegen Berchem.

Met negen punten uit de laatste vier wedstrijden oogt de puntenwinst van Lyra-Lierse niet eens zo slecht. Maar door de zwakke competitiestart staat de club momenteel pas op een negende plek, perfect in het midden van de rangschikking. Het doel ligt echter hoger. Lyra-Lierse wil het wagonnetje immers bij de top-5 aanhaken. Punten pakken is dus de boodschap, en al zeker niet verzaken tegen de ploegen die onderin gerangschikt staan. Berchem telt twee punten minder en is er dus eigenlijk zo eentje.

“We zijn op goede weg, maar we moeten ons niveau blijven opkrikken”, beseft doelman Mats Sterkens, die nog steeds niet uitgepraat is over die stuntzege bij de Mechelse beloften. “Een moment om nooit meer te vergeten, daar doe je het allemaal voor, hé. De overwinning van het jaar, zeg maar, al komen er nog wedstrijden aan tegen Mechelse ploegen (lacht). Maar goed, dat is voorbij, we leven alweer naar de volgende wedstrijd toe.”

En die volgende wedstrijd is er ook weer eentje tegen een traditieclub, namelijk Berchem Sport. “Klopt. Altijd leuke matchen tegen Berchem, met veel animo ook. Of we tekenen voor hetzelfde scenario als in Mechelen, met het winnende doelpunt in de slotminuut? Winnen blijft het voornaamste, maar de nul op het bord houden lukte ons dit seizoen nog niet, terwijl we vorig seizoen wel elf keer onze netten ongeschonden konden houden. Het is bijzaak, maar het zou me toch plezieren indien we dat nog een keer zouden kunnen realiseren.”

Winnen tegen Berchem betekent: afkomen van die wolk. Gaat dat lukken? “Dat denk ik wel. Onze spelersgroep is nuchter genoeg om zich daar over te zetten. Een collectief gave prestatie neerzetten is de opdracht, want die wisselvalligheid moet er uit indien we die slechte start helemaal willen uitvagen. Zoals gezegd, het kan nog beter, standvastiger vooral. Hopelijk kunnen we die opmars zondag kracht bijzetten.”