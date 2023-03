Lyra-Lierse lijkt eindelijk op stoom te komen (13 op 15): “We denken weer positief na een goed groepsgesprek”

Eind januari leek Lyra-Lierse op een troosteloos einde van het seizoen af te stevenen. Het ene gelijkspel volgde op het andere, en Lyra-Lierse kreeg amper een goal gemaakt. Daar is dus nu verandering in gekomen. Waar het recept lag voor deze hopelijk niet al te kortstondige heropflakkering, vroegen we aan Jason Adesanya.

“Een goed groepsgesprek kan wonderen doen”, geeft Adesanya antwoord op onze vraag. “We denken opnieuw positief, en we hebben tijdens dat gesprek afgesproken dat we ons niet meer gaan bezighouden met wat er in de rangschikking gebeurt. Zelf onze wedstrijden winnen, daar moet de focus op liggen. Daarin zijn we eindelijk aan het slagen. Zondag wonnen we pas voor het eerst dit seizoen drie wedstrijden op een rij. Zo lang je dat niet doet, heeft het geen zin om te gaan rekenen.”

Positief afsluiten

En toch, we proberen. Hades Kiewit verloor het voorbije weekend en Lyra-Lierse won op Berchem (1-3). Plots bedraagt het verschil met de leider nog amper zeven punten. “Klopt, maar we zijn daarin nuchter genoeg. We kijken alleen nog naar onze eigen prestatie, en we beschouwen ook elke wedstrijd als een topwedstrijd. Zo hopen we het seizoen op een positieve manier af te sluiten en dan zien we wel waar we stranden.”

De kern is al niet té rijk gevuld. Na Berchem komen daar met Schils en Nys nu ook weer twee geblesseerde spelers bij. “Ja, dat gaat het er niet makkelijker op maken. Sterkens, onze doelman, is ook nog geblesseerd. Maar goed, voor elke positie staat een back-up klaar, die jongens moeten dan maar bewijzen dat we op hen kunnen rekenen.”

Berchem Sport: Verdruye, Van den Driessche, Ndiaye, Mariën (63' Lambrechts), Verstraelen, De Kuyffer, Cobos, Coveliers, Amali, Beirlant (82' Ibrahimovic), Nwokore.

Lyra-Lierse: Hufkens, Vets, Van Goylen, Adesanya (90' Van den Bogaert), Weuts, Smits, Schils (33' Struyf), Schaessens (86' Reijniers), De Wilde, Peffer, Volant.

Doelpunten: 4' Peffer (0-1), 16' Coveliers (1-1), 55' De Wilde (1-2), 90' Adesanya (1-3).

Geel: Ndiaye, Mariën, Cobos, Adesanya, Weuts, Peffer.

Lees ook: meer voetbal in 2NB