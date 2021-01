Lyra-Lierse legt zich neer bij de beslissing tot stopzetting van de competitie, maar: “Het is hier drukker dan ooit”

“Laat ons duidelijk zijn: deze beslissing is de logica zelve”, aldus Raf Bormans. “Dit is geen verrassing. Omdat versoepelingen uitbleven en we in januari de trainingen niet mochten hervatten, werd de tijd wel erg kort om de draad van de competitie weer op te pakken. Wij sluiten ons dus aan bij deze beslissing, wat niet wil zeggen dat we dit leuk vinden. Dat is weer wat anders.”



Hoe moet het nu verder met de club? “Zal ik verrassen? Het is hier drukker dan ooit. Op alle vlakken zijn we al druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Want uiteraard laten we ook in deze voetballoze periode het project Lyra-Lierse niet los. Vooral via digitale kanalen proberen we met onze businesspartners regelingen uit te werken en onze kern voor volgend seizoen samen te stellen. Onze vaste kosten lopen door, en onze jeugdtrainers moeten allemaal vergoed worden. Maar gelukkig genieten we de steun van een brede basis van sponsors die ons trouw blijven, ook in deze moeilijke periode. Achter de schermen zitten we dus zeker niet stil.”