Lyra-Lierse laat het helemaal afweten op het veld van Wijgmaal (1-0) en is zijn tweede plaats kwijt: “Negentig minuten zoals die eerste helft tegen Berchem, dan kan je geen resultaat neerzetten”

Henk Dijkhuizen en Patro Eisden laten tegen Charleroi kostbare punten liggen: “Hadden onze kansen moeten benutten”

In dit zespuntenduel met als inzet een plaats in de top vier, deelden beide teams de punten. Een gretig gestart Eisden klom via een strafschopgoal van Bounou reeds na zes minuten op voorsprong. Na de rust had Arénate tot tweemaal toe de kans op 2-0, maar telkens reageerde de Luikse goalie alert. Dat brak zuur op. Delbergue hing halverwege de tweede helft ook vanop de stip de bordjes in evenwicht. Beide teams gingen nadien voluit voor de zege, maar doelpunten bleven uit. Commotie in de slotminuut toen de alleen op doel afstormende Bamona neergetrokken werd. De scheids -en grensrechter zagen er evenwel geen graten in. “Een onbegrijpelijk beslissing. De grensrechter stond er met zijn neus bij en de videobeelden waren overduidelijk”, baalde Stijn Stijnen.

11:43