Lyra-Lierse krijgt maar geen regelmaat in de prestaties. Lukt het wel tegen Lebbeke? “Longen uit ons lijf lopen en alles geven”

Twintig minuten, zolang speelde Jason Adesanya zondag in Tongeren. Een achillespeesblessure hield hem zes weken aan de kant. Die periode van rust was hoognodig, zo gaf Adesanya bij ons aan, want de blessure bleef maar aanslepen. “Tot een operatie moest het gelukkig niet komen, maar die rust was onontbeerlijk. Wachten tot aan de winterstop, die sowieso al kort is, was geen optie. Dat had een hypotheek gelegd op de rest van mijn seizoen. Dus kon ik het veld niet op. Behoorlijk frustrerend, maar een andere optie was er niet. De blessure is geheeld, ik heb stevig getraind bij de kinesist en ben pijnvrij.”

Die blessurelast - Adesanya is niet de enige bij Lyra-Lierse die al een tijdje aan de kant diende te blijven - heeft natuurlijk ook zijn weerslag op die wisselvalligheid. Maar dan knipogen we even naar KSK Heist in 1ste amateur, dat met een halve invallersploeg - of zelfs meer - toch 16 op 18 pakt. Het kan dus. “Ja, we winnen te weinig wedstrijden, hé. We hebben moeite om onszelf te belonen. Momenten grijpen is belangrijk, wie er ook op het veld staat. We zijn het aan onszelf verplicht om na die nederlaag in Tongeren alweer een goede partij te spelen. De longen uit ons lijf lopen en alles geven.”