Lyra-Lierse kon zich herpakken op het veld van Diegem (1-2): “We hadden het wel sneller moeten afmaken na drie, vier goede kansen”

voetbal tweede nationale BNa de thuisnederlaag tegen Belisia op de vorige speeldag, wist Lyra-Lierse wat de opdracht was, zondag op het veld van Diegem. Lyra-Lierse trok in de Brusselse rand aan het langste eind (1-2). Na vroege doelpunten van Adesanya en Peffer - na 14 minuten stond het al 0-2 - bracht Lyra-Lierse toch nog zichzelf in problemen. Diegem scoorde immers tegen, en Lyra-Lierse vergat enkele grote kansen af te maken.

Spanning troef dus tot in de 93ste minuut, maar uiteindelijk weet Lyra-Lierse zich wel drie punten rijker. De kloof met Hoogstraten blijft onveranderd (zeven eenheden), die met de derde in de stand wordt weer een puntje ruimer (vijf eenheden). Zeven punten achterstand op Hoogstraten lijkt veel, maar er komt nog een rechtstreeks duel met Hoogstraten op de voorlaatste speeldag. Het kan dus eigenlijk nog alle kanten uit, maar dan mag Lyra-Lierse geen steken meer laten vallen. Dat is in Diegem alvast niet gebeurd.

“We hebben het ons met die twee vroege doelpunten misschien wel iets comfortabeler gemaakt”, kijkt Gianni Van den Buijs, die donderdag jarig was, terug op de wedstrijd. “Alleen is het wel jammer dat we de talrijke kansen, voor en na de pauze, niet hebben afgemaakt. Nu bleef onze verdediging maar onder druk staan, al deed Diegem niet veel met het balbezit dat ze voortdurend opeisten. Wanneer we streng zijn voor onszelf, dan toch dit puntje van kritiek: we moeten de wedstrijd sneller doodmaken.”

Maar goed, de punten zijn binnen. Maar ai ai, nu weer twee thuiswedstrijden. “Ja, gelukkig komt de lente eraan (lacht). Laat ons hopen dat de regen uitblijft. Maar wat we vooral moeten doen, is ons over die slechte staat van de grasmat in Berlaar heen zetten. Dat het veld er zo bijligt, dat is nu zo. Maar laat ons vooral naar oplossingen zoeken en de wedstrijden op een andere manier beslissen.”

Je hebt ook het einde van de wedstrijd in Diegem niet gehaald. “Klopt. Zonder dat er enig contact met een tegenspeler aan te pas kwam, voelde ik plots iets in mijn kuit schieten. Ik heb mij snel laten vervangen, in de hoop dat ik daardoor de schade kan beperken. Een echo zal moeten uitwijzen wat er precies aan de hand is. Laat ons hopen dat het niet al te ernstig is, want ik wil een afscheid door de grote poort (lacht).”

Diegem Sport - Lyra-Lierse 1-2

Diegem Sport: Michiels, Bautmans, De Koker, Egerickx, Deflem, Denayer, Mertens, Frix (68' Mpanzu), Mauën (75' Van Lautem), Cajocaru (65' Honshoven), Roisin.

Lyra-Lierse: Sterkens, Julien, Balbi, Vets, Van Goylen (73' Smits), Kil, Adesanya, Weuts, Nys, Van den Buijs (56' Schaessens), Peffer (81' Struyf).

Doelpunten: 5' Adesanya (0-1), 14' Peffer (0-2), 35' Egerickx (1-2).

Geel: Egerickx, Deflem, Nys.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B