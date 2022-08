Lyra-Lierse klaart de tweede bekerklus op het veld van Zwarte Leeuw (0-2) en neemt het volgend weekend op in en tegen RAA Louvière: “Leuke avond voor heel Lyra-Lierse”

In de volgende ronde mag Lyra-Lierse in het hol van een Waalse leeuw gaan voetballen, op bezoek bij RAA La Louvière. Dat wordt geen makkie, want de Waaltjes zijn torenhoog favoriet in de komende competitie. “Het doel blijft voor ons zo ver mogelijk door te stoten, maar uiteraard zullen we nooit aan een wedstrijd beginnen vanuit het idee dat die opdracht onmogelijk is. Maar dat het ver van huis niet makkelijk wordt, is een open deur intrappen, denk ik. 2-4 gaan winnen in Londerzeel, dat is een uitslag die staat als een huis. Maar we kennen ze, we kennen hun kwaliteiten. Of ze nu met 0-1 winnen of met 2-4, dat maakt geen verschil uit. We zullen op ons best moeten zijn. Alleszins kan er van onderschatting geen sprake zijn.”