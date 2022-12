Lyra-Lierse kan de punten thuis houden tegen FC Lebbeke: “Blij met mijn goal, omdat ik op die manier mijn waarde voor de ploeg kan onderstrepen”

voetbal tweede nationale BDe Sint had er zaterdag een lange reis voor over om Lyra-Lierse te komen aanmoedigen. In zijn al zwaar beladen zak met cadeautjes zat ook een doelpunt, al moest Lyra-Lierse lang wachten om dat cadeautje uit te pakken, tot minuut 77. Blijkbaar is Mathias Nys de braafste van de klas geweest. Hij was diegene die mocht scoren van de Goedheiligman. Lyra-Lierse won met 1-0.

In een povere eerste helft, arm aan kansen, beten beide aanvalslinies de tanden stuk op de goed georganiseerde defensie van de tegenpartij. In die eerste helft gebeurde erg weinig, behalve dan een niet gefloten strafschop na handspel in het penaltygebied van Lebbeke. Bij de rust was het voor de (neutrale) toeschouwers hopen dat het spelbeeld zou gaan veranderen. Het was de thuisploeg die na de pauze het geweer van schouder veranderde, en met een power-play uitpakte. Dat resulteerde in meer doelkansen, een bal op de lat van Schaessens, en dus ook het winnende doelpunt van Mathias Nys.

“Ja, natuurlijk ben ik blij met die goal”, reageerde de matchwinnaar. “Die goal was het resultaat van een collectief gave prestatie, en zorgde voor opluchting bij spelers en supporters. De voorbije weken belandde ik enkele keren op de bank. Dan doet het deugd dat ik met mijn doelpunt mijn waarde voor de ploeg nog eens kan onderstrepen.”

Het is begrijpelijk dat de supporters liever ruimere winstcijfers op het bord zien flikkeren, maar winnen is winnen. “Daarom noem ik dit een zakelijke overwinning. We hebben achterin niks weggegeven, en dan is het zaak zelf minstens één keer te scoren. Hoe langer dat doelpunt uitblijft, hoe ongeduldiger je ook wordt. Daarom zorgde die goal toch voor opluchting. Na die 1-0 zijn we wat overhaast te werk gegaan, hadden we zorgvuldiger moeten zijn. Daardoor bleef het tricky tot in de slotseconden, want plots kwam Lebbeke opzetten en werd het nog enkele keren warm in ons penaltygebied. Maar gelukkig bleef die nul wel op het bord.”

Drie op drie, het is de start van een nieuwe reeks. “Laat dit nu alsjeblief geen eindstation zijn. We moeten op zoek naar dat onoverwinnelijke gevoel. Wanneer je dit in de ploeg kan slijpen, weet de tegenstander ook dat het moeilijk zal worden om te winnen tegen ons.”

Lyra-Lierse - FC Lebbeke 1-0

Lyra-Lierse: Sterkens, Vets, Van Goylen, Kil (87’ Hendrickx), Adesanya (70’ Struyf), Lambreghts, Schils, Nys, Schaessens, Peffer, Volant.

FC Lebbeke: Aeyels, Van Damme, Van Tricht, Van Gijsel (78’ Ajayi), Meert, Bourguignon, De Vlieger (86’ Gengezo), De Pauw, Loriers, Van de Velde, Liessens.

Doelpunt: 77’ Nys (1-0).

Geel: Nys, Schaessens, Van Gysel.

