Lyra-Lierse kan 1-0-voorsprong niet vasthouden: “Zeer zwakke rode kaart, en dan een offside niet fluiten bij de tegengoal, dat was de wedstrijdleiding”

Zoals Lyra-Lierse de eerste helft aanvatte, dat was knap. De ene aanval volgde op de andere, het groenwitte Mechelen zag alle sterren van de regenboog. Dat Lyra-Lierse via een buffelstoot van Gianni Vets op 1-0 was geklommen, was niet meer dan terecht. Nadien reageerde Racing, het vizier van Kurt Weuts stond twee keer net niet goed genoeg afgesteld. Maar veel kreeg Racing nadien niet meer klaar. Halfweg de tweede helft was er dan de uitsluiting van Gaetan Lambreghts. Lambreghts pakte twee gele kaarten, de eerste voor talmen bij een ingooi, de tweede na een fout en op aandringen van heel Racing. Zelden gezien dat een scheidsrechter zich zo laat vangen. Deze beslissing van Bram Eeckhout had zijn impact, niet in het minst op het eindresultaat. Racing bracht de bordjes uiteindelijk nog in evenwicht, naar het oordeel van heel Lyra-Lierse vanuit buitenspelpositie.

“De scheidsrechter heeft zich laten vangen”, liet ook coach Bart De Roover er geen twijfel over bestaan. “Als je die twee gele kaarten geeft, moet je die fout op Vets in de eerste helft ook bestraffen. Hij heeft zeker zijn rol gespeeld en was niet consequent in zijn beslissingen. Geen wonder dat je dan als benadeelde partij gefrustreerd van het veld stapt. We verdienden nochtans veel meer, want onze eerste helft was echt heel goed, met heel veel druk naar voren, en ook meerdere kansen op meer dan één doelpunt. Daar, alleen daar, moeten we in eigen boezem kijken. Na die onterechte uitsluiting kregen we dan tal van ballen in de box te verwerken. Dat bleef goed gaan, tot die noodlottige 84ste minuut, toen Knollenburg vanuit buitenspelpositie de bal in doel kopte. Dit was een derby, met een speciaal derbysfeertje. Maar dat voelde de ref niet zo aan”, was De Roover opnieuw hard voor de wedstrijdleiding.