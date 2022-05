Lyra-Lierse kaapt een gelijkspel weg bij Tubeke: “Ons doel was de terugwedstrijd te redden en dat is gelukt”

voetbal eindronde tweede nationaleIn de heenwedstrijd van de halve finale van de nationale eindronde in tweede nationale heeft Lyra-Lierse een 1-1-gelijkspel uit de brand gesleept in Tubeke. Met het oog op de terugwedstrijd op Hemelvaartsdag (20 uur) is dit een uitstekend resultaat. Maar... het verschil moet wel nog worden gemaakt.

Het zag er heel even beroerd uit voor Lyra-Lierse, dat vooraf aan deze wedstrijd niet zo goed wist welk vlees het met Tubeke in de kuip had. Gevolg: Lyra-Lierse toonde aanvankelijk te veel respect voor de tegenstander, die een verleden in eerste klasse heeft. Maar als gevolg van een té verdedigende instelling, zonder Jiri Struijf wiens ster de voorbije weken toch aan het schitteren was, kreeg Lyra-Lierse toch een tik. Gianni Vets was bij een hoekschop heel ongelukkig in zijn interceptie en trapte de bal tegen zijn eigen arm. De Waalse scheidsrechter was zéér streng in zijn oordeel, de bal ging op de stip. El Omari trapte binnen (nochtans was Sterkens goed opgewarmd na die negen strafschoppen van woensdagavond) en Lyra-Lierse stond plots met het mes op de keel.

Balbi valt uit

Een geluk bij een ongeluk: kort voor de pauze viel Elio Balbi geblesseerd uit. Dat dwong Lyra-Lierse een andere kaart te trekken, die mét Jiri Struijf in de ploeg. Lyra-Lierse werd nu de dominante ploeg, had elke vorm van respect naar de tegenstander van zich afgeworpen en ging zijn kans. Na een schot van Lambreghts week de bal af in corner. Schaessens zette zich achter die bal en bediende Jordy Peffer, die de bal enig mooi in de verste hoek krulde. Een doelpunt om in te lijsten, qua schoonheid zoveel mooier dan die belachelijke penalty. Het bleef bij die 1-1, een resultaat waar de karig opgekomen Lyra-Lierse aanhang meer dan vrede kon mee nemen.

“Ja, een goed resultaat, waarmee de terugwedstrijd gered is”, sprak Cyronn De Wilde, die na tweeëneenhalve maand eindelijk nog eens aan de aftrap stond. “Alles ligt nog open, en daar was het ons toch in de eerste plaats om te doen. We weten nu ook welk vlees we met Tubize in de kuip hebben, en kunnen ons daar komende donderdag beter op instellen. Alleen moeten we wel hopen dat we Elio (Balbi, red.) en Jordy (Peffer, red.) recupereren, want beide spelers haalden het einde niet.”

Hemelvaart

“Het klopt dat we té behoudend zijn gestart”, vertelde Koen Weuts. “Bij de rust hebben we dat bijgesteld. Ik vond die penalty wel heel snel en makkelijk gefloten, amai. Zo kwamen we wel iets meer onder druk te staan, want een tweede tegentreffer had dodelijk kunnen zijn. Maar gelukkig hebben we dan toch de gekende wapens om orde op zaken te stellen. Op dergelijke corners trainen we al een hele tijd, tot nog toe zonder veel resultaat. Nu levert het ons wel een doelpunt op, en dat op het best mogelijke moment. Na die 120 minuten van afgelopen woensdag was het geen sinecure om hier een resultaat te halen, maar we hebben het toch maar mooi voor mekaar. Mats Sterkens heeft amper een bal moeten pakken. Op weg naar de finale kunnen we op Hemelvaartsdag nu vol onze kans gaan.”

Tubize - Lyra-Lierse 1-1

Tubize: De Bie, Patris, Michel, Lkoutbi (83’ Van Onsem), Migliore (89’ Mukendi), Taroli, Garlito Y Romo (89’ Butera), Aarab (75’ Debole), Javorina, Deliboyraz, El Omari.

Lyra-Lierse: Sterkens, Balbi (43’ Struyf), Vets, Kil, Adesanya, Lambreghts, Weuts, Van den Buijs, Schaessens, De Wilde, Peffer (82’ Van Goylen).

Doelpunten: 22’ El Omari (1-0, pen.), 75’ Peffer (1-1).

Geel: Michel, Aarab.

