Lyra-Lierse heeft wat recht te zetten na die zware 5-2-nederlaag bij Hades: “We moeten ons herpakken, al waren we met die 16 op 18 niet slecht bezig”

Volleybal CEV-cup Steven Vanmede­gael blijft nuchter na de stunt van Knack Roeselare in Modena: “De eerste stap is gezet”

Roeselare heeft in Modena de derde Italiaanse ploeg in de CEV-competitie verbijsterd doen opkijken. Coach Gianni was nochtans verwittigd nadat het Knack-team reeds in de vorige Europese confrontaties Lube Civitanova en Volley Piacenza had voorbijgestoken. De miljoenenploeg van Valsa Group Modena was, verbazend genoeg drie sets lang, niet opgewassen tegen de wilskrachtige Belgische toppers. Een onverhoopte 0-3-zege in Italië stond na 80 minuten op het scorebord.