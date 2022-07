Lyra-Lierse heeft er de eerste trainingen en een eerste oefenpot opzitten: “We zijn laat gestart, maar het is een lang seizoen geweest. Rust in het hoofd en de benen, het was nodig”

Een opvallende figuur tijdens die eerste trainingen én ook tijdens die eerste oefenpot: Jason Van Achteren, die een a-typische carrière aan het maken is en enkele jaren in de Verenigde Staten en... IJsland doorbracht, maar via Oxford Hemiksem terug in het Belgische voetbal is opgedoken. Van Achteren, die leraar Engels is, heeft zeker een conditionele achterstand weg te werken, maar kreeg op Hooikt alvast 45 wedstrijdminuten. Hij deed dat sober, maar secuur, nauwelijks op een slechte balbehandeling of pass te betrappen. “Jason zal zijn fitheid moeten bewijzen en er moeten voor zorgen dat hij zo snel mogelijk het ritme kan oppikken. Maar zijn integratie verloopt vlot en het is een aimabele jongen die we ook al kennen vanuit zijn vroegere periode in België. Hij heeft ook snel iedereen weten te overtuigen van zijn potentieel.”