Lyra-Lierse gaat alweer onderuit op de openingsspeeldag: “Een frustrerende avond”

Lyra-Lierse en de openingsspeeldag van een nieuwe competitie, het is nog niet vaak een geslaagd huwelijk geweest in het verleden. We herinneren ons een 3-4 zege in Betekom in 2018, maar sinds het jonge bestaan van de fusieclub is er voor het overige op de openingsspeeldag nog niet zo veel reden tot vieren geweest. En dat was zaterdag tegen Hades Hasselt niet anders. De wedstrijd leek op een scoreloos gelijkspel uit te draaien, maar daar besliste Elens met een rake knal vijf minuten voor het einde anders over.

Dat schot van Elens moet zowat het enige schot tussen de palen zijn geweest voor de Limburgers, en de bal vloog nog tegen de netten ook. Afwerking aan 100 procent dus, en dat kan je bezwaarlijk zeggen over de doelpogingen die Lyra-Lierse voor zijn rekening heeft genomen. Maar de intenties van de thuisploeg waren er duidelijk wel: proberen dat gaatje te vinden in de goed georganiseerde afweer van de bezoekers, die aasden op een nul-nulletje en uiteindelijk nog met meer aan de haal gingen. Het was altijd net niet voor de thuisploeg, met aan het uiterste eind nog een ultieme poging van Gianni Vets, door de doelman in corner gezet. Eerder waren er nog meer kansen: Peffer draaide zijn bal net een tikkeltje te ver richting paal, diezelfde Peffer trapte de bal tegen een Hadesspeler aan, Schaessens trof de kruising, Peffer die het leer kort na de 0-1 net niet goed genoeg wist te deviëren, een kopbal die een beter lot verdiende,... kortom, een frustrerende avond.

“Eén schot op doel, en dat blijkt voldoende voor de overwinning”, reageerde coach Bart De Roover. “Wat Hades bijzonder goed heeft gedaan, is de organisatie behouden. Ze hielden hun defensie goed gesloten, er was amper doorkomen aan. Infiltreren vanuit ons middenveld was ook zeer moeilijk, omdat ze met z’n allen zeer laag stonden. Een paar keer kwamen we er toch door, maar dan speelde doelman Gijbels goed mee, of was het weer net niet aan onze kant. De details zaten ons niet mee, en dan ga je ook nog eens onderuit. Inderdaad, zeer frustrerend.”

De ontgoocheling is groot bij iedereen, voelbaar maar ook merkbaar. “Ja, dat is normaal, hé. Je werkt hier al de hele voorbereiding naartoe en dan gebeurt dit, zo onverwacht. Ontgoocheling moet er zijn, anders ben je geen sportman. Maar vanaf de eerste training gaan we er weer vol tegenaan. Als we hier een les moeten uit trekken, dan wel dat de tegenstanders na het voorbije seizoen met andere intenties naar Berlaar komen afgezakt. Het zal niet de laatste keer zijn dat we een muur moeten slopen, en daar zullen we moeten op voorbereid zijn. Het klopt inderdaad dat sommige van onze jongens naar hun beste vorm zoeken, maar deze nederlaag hebben ze nu ook weer niet verdiend. Maar dat is voetbal, hé.”

Lyra-Lierse - Hades Hasselt 0-1

Lyra-Lierse: Sterkens, Vets, Kil, Adesanya, Weuts, Lambreghts, Nys (72’ Struyf), Schaessens, De Wilde, Peffer, Volant.

Hades Hasselt: Gijbels, Gueroui, Bongiorno, Cinti (73’ Kaygan), Celen, Jacquemyn, Efekia (73’ Verbeeck), Reykers, Elens, Caubergs, Convents (67’ Vanratingen).

Doelpunt: 85’ Elens (0-1).

Geel: Peffer, Volant, Bongiorno, Celen, Mesbah (T2 Hades). (JBS)