Lyra-Lierse blijft puntenloos achter na inhaalduel tegen Belisia-Bilzen (0-1): “Er was maar één ploeg die de overwinning verdiende en dat was Lyra-Lierse”

Scoren deed bezoeker Lathouwers in de 87ste minuut, na een vrije trap die in het pak voor doel belandde, maar een vervolg kreeg richting tweede paal. Aan die tweede paal stond Lathouwers klaar om in te tikken. Zo viel het verdict over winst en verlies. Het paard dat de haver verdiende, kreeg die haver niet.

Lyra-Lierse had er alles aan gedaan om een goed resultaat bij mekaar te voetballen, en kreeg bij de thuisfans de handen op mekaar. Het moest dat doen zonder de geelgeschorste Peffer, maar met Kil in punt, en de zieken van het voorbije weekend waren ook weer van de partij. Meerdere spelers van de thuisploeg zaten meteen goed in de wedstrijd, en er volgden ook kansen, veel kansen zelfs. Maar telkens zat er iets in de weg, of pareerde doelman Cascio enkele keren op een stevige uithaal van Schaessens en co. Lyra-Lierse domineerde de eerste helft, maar ook in de tweede helft waren de kansen bijna uitsluitend voor de thuisploeg. De beloning bleef uit. En dat zou de thuisploeg uiteindelijk zuur opbreken.

“Dit is héél frustrerend”, reageerde coach Bart De Roover na de wedstrijd. “Het is al de zevende keer dit seizoen dat we punten verliezen door een late tegengoal. Wat kan ik de spelers verwijten? Conditioneel zijn ze in orde, er zat veel voetballend vermogen in de ploeg, er was inzet, er was strijdlust, er waren kansen, meerdere kansen zelfs. Alleen gaat die bal er niet in. Dat is voetbal. Voor hetzelfde geld spelen we volgend weekend een veel mindere wedstrijd en winnen we die. Blijven verder werken, er zit niets anders op.”

80 minuten

“Ik vraag me af hoeveel punten we zouden hebben indien elke wedstrijd slechts 80 minuten zou duren”, stelde Jiri Struyf zich de vraag. “Duurde een wedstrijd maar 80 minuten. Tegen KV Mechelen verloren we in de slotfase ook al twee punten door die late gelijkmaker, nu lopen we weer in de slotfase tegen een onverdiende nederlaag aan. Dat blijft maar duren, heel frustrerend is dat. Er was hier vanavond maar één ploeg die de zege verdiende, en dat was Lyra-Lierse.”

Lyra-Lierse - Belisia Bilzen 0-1

Lyra-Lierse: Sterkens, Struyf (78’ De Wilde), Vets, Van Goylen, Kil (86’ Adesanya), Lambreghts, Weuts, Schils, Nys, Schaessens, Volant.

Belisia Bilzen: Cascio, Vandecaetsbeeck, Paulus, La Mantia (78’ Quadflieg), Nelissen, Alaerts, Allegria (86’ Cauwenberg), Wijnen, Lathouwers, Wagemans, Martin Suarez (64’ Bambi N’Zanga).

Doelpunt: 87’ Lathouwers (0-1).

Geel: De Wilde.