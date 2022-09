Lyra-Lierse blijft na twee wedstrijden met een één op zes achter: “Nog harder werken, dan komt het wel goed”

Nog harder werken

In de slotminuut miste Jordy Peffer dan ook nog eens een penalty. “Ja, om maar te zeggen dat het op een klein plekje lag, hé. Trappen we die ene bal wel tegen de touwen, winnen we deze wedstrijd en krijg je een boost aan vertrouwen. Jammer, natuurlijk. Uiteraard begin je liefst met een vier of zes op zes aan de nieuwe competitie. Zo start je met een goed gevoel, terwijl we nu al in de achtervolging moeten. Het enige wat we nu kunnen doen, is nog harder werken. Dan krijgen we de trein wel op de juiste rails en komt het wel goed. Laat ons vooral eerst dit nieuwe puntenverlies analyseren en de reden achterhalen waarom ons deze wedstrijd helemaal ontglipt is.”