Lyra-Lierse begint zaterdag, op het gloednieuwe kunstgrasveld, tegen Hades Hasselt aan de nieuwe competitie: “Het doel is om opnieuw de eindronde te halen”

Een nieuw seizoen, maar dezelfde ambities. De eindronde halen wordt opnieuw de betrachting van Lyra-Lierse. Makkelijk zal dat zeker niet worden, want door de komst van enkele beloftenploegen uit eerste klasse in 2de nationale B, lijkt de reeks er zeker niet zwakker op geworden. “Ja, een speciale competitie wordt het zeker”, aldus Koen Weuts. “Zoals het hele voorbije seizoen gaan we ook nu uit van onze eigen sterkte, maar het zal afwachten zijn hoe ver ons dat kan brengen, hé. Wellicht weten we pas na het eerste luik van 10 wedstrijden wie de te kloppen ploegen zullen zijn. Vorig seizoen hadden we snel zekerheid over de eindronde, nadat we die eerste periode pakten. Of we dat kunnen herhalen, kan ik op dit moment moeilijk voorspellen.”

Is men bij Lyra-Lierse klaar voor de competitiestart? “Dat denk ik wel. We hebben tijdens de voorbereiding gedaan wat we moesten doen. Ik stap alleszins met een goed gevoel die eerste wedstrijd in. Of dat ook zal volstaan om meteen die eerste driepunter op te strijken, zullen we zaterdag na de wedstrijd weten, hé.”

Een nieuwigheid is het kunstgrasveld. Gedaan met klagen en zagen over de grasmat. “Ja, dat excuus valt weg, inderdaad (lacht). Het zal even aanpassen en aanvoelen zijn, maar uiteindelijk is het ook wel niet de eerste keer dat we op een kunstgrasveld voetballen, hé. Er is voor dat kunstgrasveld gekozen om de winterperiode makkelijker door te komen en niet té zeer afhankelijk te zijn van al dan niet zware regenval.”

Lyra-Lierse heeft er met Mathias Schils nog een laatste versterking bijgehaald. Schils is een Limburger van 29 die al heel wat clubs op zijn palmares heeft staan. Hij speelde als middenvelder onder meer voor Genk, waar hij zijn jeugdopleiding genoot, STVV, Lommel, het Nederlandse Cambuur en KMSK Deinze en komt nu op huurbasis over van Lokeren-Temse. Schils is ook meteen speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Hades, maar of hij in actie komt, is een beslissing die uiteraard bij coach Bart De Roover ligt.