Lyon-huurling Cenk Özkacar (OHL) weet nog niet waar z’n toekomst ligt: “Focus ligt eerst op deze twee matchen”

Voetbal 1AHet einde van het seizoen nadert voor OH Leuven. Het besef dat Play-Off 2 onhaalbaar wordt, dringt stilaan door. De opbouw voor volgend jaar wordt al in gang getrokken. Of dat met of zonder verdediger Cenk Özkacar is, dat is nog een vraagteken.

Van twee wedstrijden bij de B-ploeg van Olympique Lyon naar een vaste waarde bij OHL. Cenk Özkacar is één van de grootste ontdekkingen bij de Leuvenaars dit seizoen. Hij is enorm gegroeid in zijn rol in de driemansdefensie en speelt met veel meer vertrouwen dan in het begin van het seizoen. “Ik ga eerlijk zijn. Toen ik hier arriveerde, rekende ik hier en daar op wat minuten”, geeft de 21-jarige Turk toe. “Vijftien of twintig wedstrijden, dat had ik zeker geaccepteerd na dat povere jaar. Ik had echt niet verwacht elke match te spelen hoor, en m’n familie ook niet. Dit is perfect voor mijn carrière.”

Zijn coach, Marc Brys, twijfelde in het begin over de komst van de verdediger, maar moest zijn mening erover herzien. “Hij had weinig statistieken. Ik vond het ongezien dat hij naar ons kwam, daar ga ik eerlijk in zijn. Ik heb hem eigenlijk heel hard aangepakt, omdat hij soms wat dromerig kon zijn en wel kon incasseren. En dat heeft gepakt. Zijn afgelegde parcours is heel sterk.”

Brys gaf aan dat Özkacar vooral op vlak van keuzes maken grote stappen heeft gezet, en dat beaamt hij. “Ik heb hier zowel op aanvallend als verdedigend vlak stappen gezet. Ik had af en toe problemen met m’n positiespel. Hoe ik best een flankspeler opvang, zo van die dingen. En in aanvallend opzicht heb ik ook progressie geboekt. Kort, lang, diagonaal spelen... De coach zei me dat ik gewoon moest proberen, dat ik het kan. Dat geeft vertrouwen.”

Özkacar is tevreden in België, al heeft hij sinds zijn komst naar Europa wel moeten inboeten in zijn sociaal leven. “Ik was elke dag uren op stap met m’n vriendin of vrienden. Sinds ik in Europa leef, kom ik veel minder buiten. M’n familie vroeg het al: ‘Hoe is dat mogelijk?’ Ik moet hier nog zoveel ontdekken in Europa, alles is hier goed in orde. In Frankrijk verplaatste ik me alleen van huis naar het trainingscomplex, niet meer. In België probeer ik af en toe Leuven of Brussel eens te gaan ontdekken. Als ik tijd heb. België kan me zeker bekoren. Behalve het weer dan, het is echt koud. (lacht) Toen ik in Turkije zat, hoorde ik van mensen hier dat het hier heel warm was. Wat is er gebeurd?”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm © Belga

Özkacar is gehuurd van de Franse eersteklasser, OHL bedong wel een aankoopoptie. Voor Brys is het duidelijk: hij wil de Turk er ook volgend jaar graag bij. “Maar we weten niet hoe Lyon gaat reageren. Er zijn contacten gelegd, maar de onderhandelingen moeten nog worden opgestart.” Özkacar pikt in: “Ik heb nog een contract bij Lyon. Ik focus me op de laatste twee matchen van het seizoen, en dan zien we wel.”

Op jacht naar EK U21

Özkacar muisde er de afgelopen veertien dagen even tussenuit in Leuven. Hij had immers interlandverplichtingen met de U21 van Turkije, waar hij een vaste waarde is geworden achterin. Turkije staat derde in de groep waar België zich eerder deze week verzekerde van een plek op het EK. “Het kan voor ons ook nog, maar het probleem is dat Denemarken dan nog twee matchen moet verliezen en wij twee keer winnen. De kans is klein, maar mathematisch kan het nog. Ze speelden pas nog gelijk tegen België, dat was niet goed voor ons. Ik heb het tegen Mandela (Keita, red.) gezegd, ze hadden moeten winnen.” (lacht)

Turkije verloor trouwens de twee onderlinge confrontaties met het België van Keita. “De Belgische U21 hebben een goed systeem. Elk team hier in België heeft een helder systeem, ook de nationale elftallen. We waren klaar om hen op te vangen, maar ze spelen zo goed. En ze beschikken over heel wat talenten. Niet twee of drie, maar een heel aantal goeie spelers. Misschien worden ze wel Europees kampioen.”

Lees ook: meer voetbal in 1A