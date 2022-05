Lynn Beck Vlaams kampioene 100m horden

Voetbal Nacompetitie Moeskroen krijgt ook in beroep geen licentie: nieuwe kans voor Mandel United om in eerste nationale te blijven, geen extra stijger naar 1B

De teerlingen zijn geworpen, de reguliere voetbalcompetitie van het seizoen 2021-2022 is afgesloten. Hierbij een stand van zaken voor de Vlaamse nationalers en de uitslagen/kalender van de eindronden en de barrages. Ondertussen staat het vast dat Moeskroen ook in beroep geen licentie krijgt toegekend om komend seizoen in het profvoetbal of in eerste nationale uit te komen. De Henegouwse club, die zich sportief van de redding verzekerde in 1B, zakt naar de tweede (amateur)afdeling.

