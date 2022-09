Lyle Foster (Westerlo) mist bekertreffen met Eendracht Aalst wegens interlandverplichtingen met Zuid-Afrika: “Genoeg kwaliteit in de kern om afwezigheden op te vangen”

Wie er zondag in Aalst ook niet bij zal zijn, is Lyle Foster. De 22-jarige spits speelt zaterdagavond met Zuid-Afrika tegen Sierra Leone. “Het is altijd een eer om voor je thuisland te mogen voetballen”, klinkt het. “Ook al is het maar een vriendschappelijke wedstrijd. Het is ook fijn om elke dag met Hugo Broos als coach te kunnen werken. Dit wordt wellicht mijn tiende cap. Ik geniet ervan en het is een goeie gelegenheid om mij nog eens te tonen op internationaal niveau. Het zijn belangrijke tijden voor mij, dat klopt. Maar ik ben nog jong en ik wil niks forceren. Ik blijf het rustig dag per dag bekijken.”

Volwassener geworden

Foster wist vorig seizoen mee de promotie af te dwingen en werd door Westerlo definitief overgenomen van het Portugese Guimaraes. De Zuid-Afrikaan lijkt ook op het hoogste niveau stilaan zijn draai gevonden te hebben. Tegen Anderlecht en Charleroi gaf hij alvast een sterke indruk. “Ik speel voor het team”, klinkt het vastberaden. “Goals scoren, assists geven, ruimte creëren voor de anderen: ik probeer mijn rol telkens zo goed mogelijk te vervullen. Ik ben blij dat ik destijds als jonge speler de stap naar Europa gezet heb. Drie jaar geleden speelde ik inderdaad al eens in België bij Cercle Brugge, maar nu ben ik héél blij met mijn transfer naar Westerlo. Dit is niet meer de Lyle Foster van toen. Intussen ben ik volwassener geworden en begrijp ik het spelletje beter. Het is vooral een kwestie van op bepaalde momenten de juiste beslissingen te nemen.”

Stappen gezet

De eerste seizoenshelft is halfweg en Westerlo draait voorlopig mee in de brede middenmoot. “Er zijn matchen geweest waarin we niet het resultaat gekregen hebben dat we verdienden”, blikt Foster terug. “Dat heeft met verschillende factoren te maken, zoals ervaring, maar soms ontbrak ons ook het nodige geluk. Tegen Anderlecht en Charleroi hebben we getoond dat we als team intussen toch weer een paar stappen vooruit gezet hebben. Dat waren twee belangrijke driepunters, waar we heel hard voor gewerkt hebben. We hebben er even van genoten, maar de focus ligt intussen alweer op Zulte Waregem.”

“Het bekertreffen tegen Aalst zal ik nu inderdaad wel moeten missen”, besluit Foster. “De trainer zal een paar dingen moeten wijzigen, maar ik ben er zeker van dat hij ook nu weer de juiste spelers op de juiste plaats zal zetten. We hebben een heel brede kern en iedereen heeft de nodige kwaliteiten. Wie er al eens naast valt, moet op elk moment klaar zijn. Dat houdt de concurrentie scherp.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League