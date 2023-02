Lydia Poppe en Raf Polfliet stellen vernieuwd Vanomobil MTB-team voor: “Iedereen kan hier zijn ding doen”

Teammanagers Lydia Poppe en Raf Polfliet beginnen aan hun zeventiende seizoen en vallen meteen met de deur in huis. “We hebben een gezonde ambitie, maar toch zijn topprestaties in ons team geen must. We willen in de eerste plaats één grote familie zijn, waarin al onze renners en hun aanhang samen kunnen genieten van de sport, maar ook van de typische mountainbikesfeer die er rond de wedstrijden hangt. Fun en ambitie gaan bij het team hand in hand. Vorig jaar hadden we bijna veertig renners in ons team. Een aantal van hen stopten, een aantal anderen trokken naar een andere ploeg. We kregen evenwel ook enkele nieuwe gezichten. We hebben renners met duidelijke ambities, anderen die de lat iets minder hoog leggen. Voor ons is alles prima, zolang iedereen met het nodige respect voor sponsors en ploeg aan de start staat en het beste van zichzelf geeft.”

Daan Depuydt

Eén van de nieuwe namen is Daan Depuydt. De meervoudige nationale kampioen bij de jeugd leek op weg om één van onze Belgische toppers te worden tot een rugblessure hem twee jaar geleden noopte om een stap terug te zetten. Hij werd dat jaar nog derde op het Belgisch kampioenschap in Houffalize. “Eigenlijk was ik in 2021 al op de sukkel, maar ik ben blijven rijden. Dat maakte de problemen alleen maar erger. Daarom heb ik de mountainbike even aan de kant gezet en heb ik me vooral op de weg geconcentreerd. Dat is minder belastend voor de rug. Nu zijn alle problemen opgelost. Bij Vanomobil kan ik zonder druk werken aan een comeback. Er staan dit jaar twintig wedstrijden op de kalender. Daarin wil ik scoren om me zo weer in de kijker te rijden en weer selecties af te dwingen voor internationale kampioenschappen. Het contact met bondscoach Filip Meirhaeghe is er nog altijd. Hij heeft geduld met mij.”

Niels Derveaux

Voor Niels Derveaux, die vorig jaar in zowat alle mountainbikewedstrijden waar hij aan de start stond ook het podium haalde, is het doel duidelijk. “Even goed doen als vorig jaar zou al leuk zijn. Enkele jaren geleden kwam ik net iets te kort om prof te worden in het veldrijden. Die knop heb ik omgedraaid. Mountainbiken is en blijft het liefste wat ik doe. Bij het Vanomobil Team kan ik dit zonder druk doen en dat ligt me duidelijk het best.”

De renners

Miniemen: Matthieu Coenen, Lander Elen.

Aspiranten: Rosalie Van Bruggen (Nederland), Ward Schelfhout, Brent Schelfhout, Liam Didden.

Nieuwelingen: Robin Van Bruggen (Nederland), Nicolas Foubert.

Juniores: Nova Planckaert, Laura Maes, Joachim Broeckmans.

Beloften: Lars Bollen, Daan Depuydt, Vince Meeusen.

Elite: Steffi Witvrouwen, Liene Meeusen, Sara Beeckmans, Sander Elen, Niels Derveaux, Niels Heusdens.

Masters: Marijke De Smedt, Yoni Brouckmans, Marc Vanacker, Luc Joos, Kevin Messagie.

Elite 3/funklasse: Lucinde Ruebbens, Brenda Franssen, Nico Polfliet, Aaron Bauens, Jef Bertels, Laurens Vermuyten.

G-klasse: Dylan Derveaux.