LVL ziet Gent op gelijke hoogte komen, beslissing over de titel valt in derde wedstrijd

Het kon een grote dag worden voor Ladies Volley Limburg, dat voor het eerst een landstitel kon pakken. Na de winst in de eerste match was het geloof groot bij de Genkse vrouwen. Toch was er ook plaats voor realisme want Gent startte als favoriet en in eigen huis zouden de Oost-Vlamingen moeilijk te pakken zijn. Een scenario dat werkelijkheid werd want de thuisploeg ging sterk van start. “Terwijl wij te veel fouten maakten. We kwamen in het begin van de wedstrijd moeilijk op gang”, zegt Sofie Hawinkel.

Werkpunten

Vanaf set twee kon Genk wel een vuist maken, maar echt dreigen of een kloof slaan, lukte niet. Wat was dan het verschil met de match van een week geleden? “Moeilijk te zeggen. Het zijn natuurlijke finalewedstrijden en dan kan je alles verwachten. Gent moest trouwens voluit gaan. Wij kwamen er aanvallend minder goed door dan vorig week. Dat zal in de derde match veel beter moeten”, aldus Hawinkel. “Bovendien zette Gent op het einde van elke set veel druk via de opslagen. Onze receptie was niet goed. Ook een werkpunt voor volgende week.”

Erop of eronder

Veel tijd om wakker te liggen van dit verlies is er niet, want de voorbereiding op de derde wedstrijd ging al meteen van start. Bovendien is er nog niks verloren voor LVL. “Inderdaad, we hebben nog een kans, hé. Gent heeft getoond dat het een heel goede ploeg is, ook al wisten we dat natuurlijk wel. We weten waar het beter moet. Het is nu aan ons om volgende week te bewijzen wat we nog waard zijn, in de alles beslissende wedstrijd. Ja, erop of eronder”, besluit Hawinkel die volgende week voor het laatst in het shirt van Genk te zien is. Intussen raakte bekend dat LVL denkt aan de transfers van Nathalie Lemmens, momenteel aan de slag in Hongarije en Freya Aelbrecht, in Polen spelende.