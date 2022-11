LVL pakt driepunter op het veld van Kalmthout: “Heel goede wedstrijd gespeeld”

Volleybal vrouwen Liga ADe kop is eraf voor Trixxo LVL Genk dat op het veld van Kalmthout een duidelijke 0-3 overwinning liet noteren. Daarmee spoelen de Genkse vrouwen de bekeruitschakeling tegen Oostende door. “Ik zag vandaag vooral een heel gedreven ploeg die amper fouten maakte. We hadden het even moeilijk in de derde set, maar we zijn blijven vechten”, vertelt een tevreden manager Pieter Walbers.

De bekernederlaag op het veld van Oostende kwam zwaar aan, maar toch slaagden de troepen van Julien Van De Vyver erin om de bladzijde snel om te draaien. LVL begon heel sterk in de kleine zaal in Kalmthout. Zowel in de eerste als in de tweede set sloegen Meynckens en co snel een kloof. “Het stond inderdaad snel 0-2 en dan lijkt het een vluggertje te worden. Dat was ook het geval tot op het einde van de derde set. De thuisploeg had toen een goede periode en gesteund door een enthousiast thuispubliek leek Kalmthout te kunnen overnemen”, zegt Walbers.

Tevreden over de aanpak

De Limburgse bezoekers lieten zich uiteindelijk niet verrassen en ze pakten op speeldag twee de eerste driepunter van het seizoen. “We zijn heel tevreden met deze punten, maar meer nog met de manier waarop. Vergeet niet dat we een heel erg jonge ploeg hebben en jongeren maken fouten. Jeugdfouten, inderdaad, maar daar was vandaag geen sprake van. Biedt deze prestaties garanties voor de toekomst? Neen, hoe goed iedereen zijn best ook zal doen, er zullen nog momenten komen waarop we niet foutloos zijn. Maar winnen is goed voor het jong team. Het zorgt zeker voor een extra portie geloof in eigen kunnen.”

Sterke Meynckens en Van Deun

Hoofdaanvalster Laura Meynckens liet opnieuw een monsterscore noteren: 24 punten en dat aan een scorepercentage van liefst 55%. “Dat zijn cijfers die vooral in het mannenvolleybal voorkomen”, reageert Walbers. “Op zich is het geen verrassing want Meynckens staat tussen de lijnen om te scoren. Vorig seizoen konden we afwisselen met Sofie Hawinkel en Helena Gilson, nu ligt de focus vooral op Meynckens. Ze doet het dan ook heel goed. Daarnaast zag ik dinsdag ook een heel sterke Jade Van Deun. Dat is een positief verhaal voor de toekomst.”