LVL Genk-manager Pieter Walbers over het nieuwe seizoen: “We kopen geen namen, we maken ze”

Volleybal Liga A vrouwenDe volleycompetitie in de hoogste vrouwenreeks wordt er dan toch één met een Limburgse ploeg. Even zag het er naar uit de Ladies Volley Limburg Genk de handdoek moest gooien, omdat hoofdsponsor Jaraco afhaakte. De Genkenaars vonden met dienstenbedrijf Trixxo echter een nieuwe naamsponsor en het nodige geld. “Sponsor en club delen dezelfde visie: mensen beter maken en ze kansen geven. Dat willen wij ook doen. Wij hebben niet het budget om namen te kopen, we maken ze liever”, vertelt Pieter Walbers.

Na twee seizoenen met een titelfinale, maar zonder prijs, reiken de ambities van LVL Genk minder ver. Logisch ook want de club zag met Boom, Krenicky, Bröring en Humblet vier basisspeelsters vertrekken. Kapitein Hawinkel kondigde haar volleybalpensioen aan en is de vijfde afhaker. De ploeg investeerde in een jeugdige invulling, aangevuld met de Letse Lāsma Ozola en de Griekse Aristea Tontai. Ook de Nederlandse opposite Anlène Van der Meer kwam naar Genk, maar keerde intussen weer terug naar haar moederclub Sneek.

Nieuwe identiteit

“Er was geen klik tussen de speelster en de club. Je kan dan twee dingen doen: de samenwerking koste wat kost toch verderzetten of naar een oplossing zoeken. We kozen voor de oplossing en dus keerde Van der Meer al terug naar Nederland”, zegt Pieter Walbers, die met LVL een nieuwe koers wil varen. “We hebben gezocht naar een nieuwe identiteit en daarbij zijn we vertrokken van duurzame ontwikkelingen. Vragen als ‘wat is ons ons verhaal’, ‘wat maakt ons uniek’ en ‘hoe onderscheiden we ons’, staan daarbij centraal. We willen meer dan een sportteam zijn. We gaan voor inclusie waar we naast het sportieve luik ook culturele, publieke en zakelijke waarden laten meespelen.”

Groeimodel

Het sportieve luik is geënt op een groeimodel. Zoals altijd trouwens, want Genk haalt geen grote namen binnen. “Dat is niet onze ambitie en we hebben er trouwens ook het budget niet voor. We werken met speelsters die de voorbije jaren gegroeid zijn, denk maar aan Marie Lambrix en Laura Meynckens, aangevuld met jongeren uit onze Academy. Ze krijgen bij ons de kans om zich te tonen op het hoogste niveau”, aldus Walbers, die tijdens de persvoorstelling een boodschap toonde van bijzondere gast had: Freya Aelbrecht. De Zutendaalse liep tijdens de zomer stage voor haar opleiding trainer B bij Genk. “Ik geloof in het project vooral omdat Genk met Julien Van de Vyver de geknipte coach heeft”, klonk het bij Aelbrecht.

Lees ook: meer volleybal Liga A