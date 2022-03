LVL Genk heeft genoeg aan twee sets voor de titelfinale

Volleybal LIGA A VrouwenLVL Genk staat voor het tweede jaar op rij in de titelfinale. De Genkse vrouwen legden vorige week de basis door met 1-3 te gaan winnen bij Asterix. Dubbele setwinst in de terugmatch volstond en daar tekenden de troepen van Julien Van De Vyver zaterdagavond meteen voor. Na twee sets was de buit, de finaleronde, al binnen. Genk neemt het in de finale op tegen Gent.

Dat LVL en niet Asterix de finale speelt, is een kleine verrassing. Toch op basis van het zogenaamde ‘op papier’. Een jaar geleden stonden de twee teams tegenover elkaar in de finale en was het favoriet Asterix dat de titel pakte. Onmiddellijk na het kampioenschap maakten Nova Marring, Laura Overwater en Helena Gilson hun overstap naar de Oost-Vlamingen bekend. Net geen leegloop van sterkhouders bij Genk en dus leek Asterix meer dan ooit de te kloppen ploeg.

Prima parcours

Dat was echter zonder Gent gerekend dat fors uithaalde. De Gentenaars domineerden de competitie, maar in de bekerfinale ging de ploeg onderuit. LVL werd al vroeg uitgeschakeld in de beker en kon zich helemaal toeleggen op de competitie. Daarin legden de Limburgse volleybalvrouwen een prima parcours af. Onder leiding van trainer Julien Van De Vyver, meester in het stimuleren en beter maken van speelsters, werd Genk elke week beter. Begin van het jaar kende de zwart-witte garde een dipje en een maand geleden kwam Asterix nog winnen, maar de tweede plaats was toch een feit.

Niet kansloos

Dat niet Oudegem, maar wel Asterix de tegenstander in de kwalificatieronde werd, was een verrassing. LVL trok er zich niks van aan, integendeel. De Genkse vrouwen hadden meer dan ooit een doel: Asterix laten sneuvelen. Waarvan akte en dus mag LVL naar de finale. Tegen Gent dat na het verlies in de bekerfinale toch wel wat van zijn pluimen verloren lijkt te hebben. Het finaleticket was pas een feit na een gouden set en dus is Genk zeker niet kansloos.

De Limburgse vrouwen starten de finaleronde zonder druk en dat is in deze fase van de competitie een absolute meerwaarde. In de marge van de finale raakte ook bekend dat Charlotte Krenicky na dit seizoen verhuist naar Asterix. Misschien nog meer dan de vraag of de titel haalbaar is, moet LVL zich afvragen hoe het speelsters voor langere tijd aan zich kan binden.

