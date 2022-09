LVL Genk heeft de kern rond: dertien speelsters waarvan zes nieuwkomers

Vorig seizoen pakte Genk voor de derde keer op rij de tweede plaats, maar zag het ook voor het derde jaar op rij een aantal sterkhouders vertrekken. Werk aan de winkel dus voor de sportieve staf, maar met een ervaren man als Julie Van de Vyver aan boord, was dat geen probleem. Toch duurde het even voor de kern helemaal op punt stond. “De bedoeling is om deze week de namen definitief vast te leggen”, vertelt Jan Willems, nieuwkomer in de Genkse staf. “Ik ben dan wel nieuw bij LVL, maar het volleybal is voor mij allerminst onbekend terrein. Ik heb een verleden als speler bij Hörmann Genk, later Wara Genk en EY Genk. Ik word verantwoordelijk voor de dagelijkse werking bij LVL. Manager Pieter Walbers zal wat meer op de achtergrond werken.”

Twee Belgen

Barbora Krenicka, Jade Dekeyser, Laura Meynckens, Elisa Wijers en Marie Lambrix zijn de blijvers bij LVL. Vanuit de jeugdacademie trainen Enna Eyer en Fenne Dirix mee in de A-kern. Daarnaast trok Genk twee Belgische speelsters aan. De 17-jarige Sofie Goossens komt over van Saturnus Michelbeke en wordt naast Marie Lambrix de tweede libero. “Maar ze kan ook op de hoek spelen’”, zegt Willems. De tweede Belgische aanwinst is Jade Van Deun, de beachpartner van de Peltse Annelore Bex. De 18-jarige Van Deun komt over van Zoersel en speelt op de hoek.

Vier buitenlanders

Uit Nederland komt Anlène Van der Meer. Deze 23-jarige opposite speelde in het verleden bij Sneek in Friesland. Ze trainde eerder ook bij de Nederlandse Volleybal Academie. Het Genkse middencompartiment krijgt een dubbele buitenlandse injectie. “Lāsma Ozola is 21 jaar en komt uit Letland. Ze is trouwens de vriendin van Achel-speler Jānis Medenis. We maken ook werk van de transfer van Aristea Tontai uit Griekenland.” Deze 23-jarige middenvrouw speelde de voorbije seizoenen in de Amerikaanse collegecompetitie. Tenslotte maakt ook de 28-jarige Servische hoekspeelster Nada Dragović de overstap vanuit het Griekse Aias Evosmou.