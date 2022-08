Luxilon Summer Cup op Tenkie Park: Bex, Steegmans en Kujovic starten in eigen huis als reekshoofd

Wielrennen Jasper Christi­aens verrast iedereen en ook zichzelf met Belgische titel bij de eerstejaar­s­nieu­we­lin­gen

In een massasprint boekte Jasper Christiaens zijn eerste overwinning. In Brasschaat was die spurtzege goed voor de Belgische titel bij de eerstejaarsnieuwelingen. De Oost-Vlaming was sneller dan Jef Du Bin (Schiplaken) en Siebe De Naeyer (Beerse).

