Luxilon Open op TC Ruggeveld: “Sterke jongeren zorgen voor kwaliteitsinjectie”

Met bijna zeshonderd inschrijvingen zit het wedstrijdschema op TC Ruggeveld dagelijks propvol. “Vorig jaar was ons toernooi al een succes en nu tellen we nog eens honderd inschrijvingen meer”, aldus wedstrijdleider Matthias Roelandts. “Heel wat jongeren die op het ITF- en Tennis Europe-circuit spelen, zijn van de partij. Dat geeft ons toernooi een leuke extra.”

Dirk Van Haele, met Luxilon gepokt en gemazeld in de tenniswereld, is tevreden dat het toernooi de naam van zijn bedrijf draagt. “TC Ruggeveld en Luxilon liggen op een boogscheut van elkaar”, zegt Van Haele. “Ook aan het sterrentoernooi van TC Gym in Schoten verleenden we eerder dit seizoen onze medewerking. We willen tennis in de regio een boost geven.”

Cauhapé: pittig tegen Heldenbergh

Wat de jongeren betreft is het bij de mannen in de eerste plaats uitkijken naar Nyo Van Dyck en Sébastien Cauhapé. Van Dyck, nummer 973 op de internationale juniorenlijst, haalde het in achtste finale vlot met 6-1, 6-4 van Bert Nuyts en speelt vrijdag voor een plek bij de laatste vier tegen Jan Van Camp. De 16-jarige Oost-Vlaming Cauhapé (ITF 557) vocht in achtste finale reeds een pittig jongerenduel uit tegen Remi Heldenbergh: 4-6, 6-4, 7-5. Wellicht wacht in kwartfinale de als tweede geplaatste Lars Verwerft.

Vierde reekshoofd in Deurne is de 17-jarige Andre Megrabian, die mogelijk in halve finale uitkomt tegen de als eerste geplaatste Alexander Kokorev, nummer 66 van het land en vorig jaar finalist op Ruggeveld, of Liam Dielen. Kokorev moet in achtste finale nog aan de bak tegen de 15-jarige Axel Huysmans.

Vrouwen: Casteleyn en Van Impe

Bij de vrouwen is Emily Casteleyn de laatste weken in uitstekende doen. Zij start als eerste reekshoofd voor Amélie Van Impe, die de 43ste plaats inneemt op de wereldranglijst bij de junioren. Het wordt wel afwachten wat Van Impe op het 15.000 dollar-toernooi van Wanfercee-Baulet presteert. Indien ze daar vrijdag nog in koers is, zal ze alsnog voor het toernooi van Ruggeveld moeten afhaken. De voorbije weken gaf Van Impe ook al een walk-over op de toernooien van Forest Hills en Ter Linden. Net als Van Impe zorgen Morane Meyers (ITF 305) en de 14-jarige Luca Van Cotthem voor een stevige jeugdige inbreng in Deurne.