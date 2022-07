Luna Vanzeir voelt zich meteen thuis in Genk: “KRC Genk Ladies wilde me er echt bij en dat geeft een super goed gevoel”

Guido Brepoels liet er geen gras over groeien en riep de KRC Genk Ladies-speelsters reeds samen voor de eerste trainingsweek van het nieuwe seizoen dat half augustus van start gaat. Een groot aantal speelsters waren nog op vakantie, maar aanwinsten als Luna Vanzeir, Romy Camps, Chiara Wilocks en Lauren Meyers tekenden wel al present. “Na een knap seizoen willen we opnieuw progressie maken en zo de lat hoger leggen”, zegt de coach van het afgelopen jaar in de Scooore Super League.

Na een korte kennismaking legde Guido Brepoels er meteen de pees op, uiteraard met de nodige rustpauzes tussendoor. “Wie mij kent, weet dat een “kalm aan-aanpak” niet in mijn woordenboek staat”, knipoogt de Genkse trainer, die niet ontevreden is met de transfers “Op Emily Steyvers en Fleur Bienkens na, bleef de kern grotendeels behouden. Met Luna Vanzeir en Lauren Meyers (OHL), Romy Camps (Zulte-Waregem), Annabelle Carroll en Evy Vangriensven (Boxtel) en Chiara Wielockx (KV Mechelen) krijgen we er een rits enthousiaste en leergierige speelsters erbij. Zij krijgen net als alle kernspeelster kansen om verdere stappen in hun carrière te zetten. Die progressie moet ook renderen tegen de toppers”, hoopt Brepoels.

Stiekem mikken op derde plaats

Algemeen-Directeur Betty Van Proeyen blijft voorzichtig wanneer we haar polsen over de ambitie van de club. “We willen absoluut een plaats in PO1 en als het kan, willen we doorschuiven naar plaats drie. Dat zou fantastisch zijn”, zegt Betty Van Proeyen. “De speelsters zijn alvast gemotiveerd. Maar de drie topploegen blijven hoog inzetten en ook Brugge komt versterkt uit de transferperiode. We zullen wel zien. Omdat er ditmaal elf teams in de Super League starten, beginnen we er reeds in het weekend van 12 augustus aan. Op de eerste speeldag reizen we naar Woluwe.”

Nieuwkomer Luna Vanzeir voelt zich meteen thuis in Genk

Van de nieuwkomers is Luna Vanzeir het meest in het oog springend. De 19-jarige Beringse speelde vorig seizoen bij vice-kampioen OHL en trof negenmaal raak. Toch koos ze ervoor om de overstap naar KRC Genk Ladies te maken. “Genk Ladies toonde reeds eerder interesse”, zegt Luna Vanzeir. “De club overtuigde me met een ambitieus project en duwde nu echt door. Dat gaf echt vertrouwen en na ruggenspraak met mijn ouders en broer Dante, heb ik er een contract voor twee seizoenen getekend. Samen met KRC Genk Ladies wil ik in een jonge spelersgroep stappen voorwaarts zetten. Het wordt alleszins een mooie uitdaging. Aan de eerste training hield ik meteen een goed gevoel over. Ik voelde me er direct thuis”, aldus Luna Vanzeir.

Nieuwsjes

-Inkomende transfers: Luna Vanzeir en Lauren Meyers (OHL), Evy Van Griensven en Annabelle Carrol (Boxtel, Ned.), Romy Camps (Zulte Waregem), Chiara Wielockx (KV Mechelen). De Genkse jeugdspeelsters Pia Bosmans en Thirsa De Meester schuiven door naar de A-kern. Emily Steyvers en Fien Bienkens zochten andere oorden op.

-KRC Genk trekt op 28 juli naar Velm voor een vierdaagse oefenstage. Op 22 juli oefent Genk thuis tegen Mönchengladbach en op 26 juli tegen Moldavo.

-Guido Brepoels werd uitgeroepen tot coach van het jaar in de Scoore Super League van het seizoen 2021-22.