Luna Vanzeir en OHL zetten ook Gent opzij: “Mooi dat we zo veel maturiteit wisten te tonen”

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel vlak voor het uur via Hannah Eurlings. Het voorbereidende werk was van Luna Vanzeir. “In het begin was het een beetje zoeken”, doet Luna Vanzeir het wedstrijdverhaal. “We konden snel ons eigen spel spelen, maar Gent was aanvankelijk heel gevaarlijk.”

“We voerden onze taken goed uit en kregen vooral in de tweede helft heel veel kansen. Met ook een mooie goal van Eurlings. We hebben het kunnen volhouden tot het einde. Het was mooi om te zien dat we zijn blijven vechten tot het laatste fluitsignaal en daarbij zo veel maturiteit wisten te tonen.”

Rechtzetten

De progressie bij OH Leuven is duidelijk. Vijf overwinningen op een rij. Op de eerste speeldag werd er nog met 0-3 verloren van Gent. “We wisten allemaal dat we iets recht te zetten hadden. Je zag tijdens onze eerste wedstrijd dat we er als team nog niet stonden. Vrijdagavond tegen Gent hebben we het tegendeel bewezen.”

“We hebben zeker en vast rechtgezet wat we moesten rechtzetten. We hebben laten zien dat we heel veel stappen hebben gezet en heel veel hebben bijgeleerd als jonge ploeg. Dat is mooi en geeft een leuk gevoel aan de ploeg.”

Kansen tegen Standard

“We beseffen zeker dat er een moeilijke periode aan zit te komen. Als we kijken naar volgende week dan weet je dat het een pittige wedstrijd zal worden tegen Standard. Ik denk dat we niet te ver vooruit moeten kijken. Onze focus moet nu liggen op de volgende wedstrijd. We moeten er elke dag voor werken en op training gewoon ons goed voorbereiden. Als we dat doen, denk ik zeker dat er kansen liggen.”

“Of we na de zege in Gent toch heel even coronaproof gevierd hebben? Van meteen na het laatste fluitsignaal tot we opnieuw met de bus in Leuven waren, was het toch een klein feestje inderdaad. Het was een mooi gevoel en heel fijn om vijftien op vijftien te pakken. Dat is zeer goed voor de groepssfeer, we merken dat zelf ook. Ik hoop dat we dit kunnen aanhouden.”