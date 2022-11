Luna Vanzeir en KRC Genk Ladies reizen vol vertrouwen naar leider OHL: “We hebben niets te verliezen en gaan voluit voor de zege”

Luna Vanzeir heeft zich de overstap van OHL naar KRC Genk Ladies niet beklaagd. De prestaties van de Genkse club mogen er zijn en de aanpassing binnen het team viel voor Luna snel in de juiste plooi. “Ik voelde me vanaf het eerste moment meteen thuis bij KRC Genk Ladies”, zegt Luna Vanzeir. “De club had me overtuigd met een uitdagend plan en ik heb toegehapt. Velen begrepen mijn keuze niet. Ik zou met Genk een stap achteruit zetten. Maar dat is niet zo. Onze prestaties mogen er zijn. Met een derde plaats in de klassering en de plaatsing voor de kwartfinale in de Beker van België, leggen we prima resultaten voor. Enkel de thuisnederlaag tegen Gent was een domper.”

Weerzien met ex-ploeg OHL

In de winning mood

OHL liet nog geen steekje vallen in deze competitie. Samen met Anderlecht zijn ze nog ongeslagen. “Het wordt alleszins een zware en moeilijke wedstrijd. Kijk naar hun doelpuntensaldo: 35 keer gescoord en slechts één tegendoelpunt. OHL is dan ook groot favoriet. De ploeg telt veel talentvolle jonge speelsters en daartussen ervaren Red Flames. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons bij hun suprematie neerleggen. Zeker niet. We zullen vrank en vrij onze kans gaan en proberen hen de eerste puntjes af te snoepen. We hebben trouwens niets te verliezen. Of het drukke programma niet in onze benen zit? Welnee. We hebben tussendoor voldoende rust gehad om te recupereren. In de bekerwedstrijd werd er tijdens de rust druk gewisseld en op trainer waren er tussendoor ook rustmomenten. Dat mag dus geen excuus zijn. Vergeet ook niet dat we in de winning mood zitten. Met de bekerwedstrijden inbegrepen, wonnen we zeven van de acht voorbije wedstrijden. Dat goed gevoel willen we nog een tijd aanhouden”, knipoogt Luna Vanzeir.