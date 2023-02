Luna Van Peer: “Onze Antwerpse ploeg zet elk jaar een stapje vooruit”

In de tweede set kwamen de Brabo-meisjes nog flink opzetten, van 15-10 naar 18-16. In de vierde set, eenzelfde verhaal: van 12-7 naar 15-14. “Maar dat heeft ons te veel inspanningen gekost”, zucht Cristina Moga na de ontmoeting met het VDK-team. “Dan zie je het verschil in maturiteit. Dan merk je de ervaring van Gent. Zij hebben - ook op Europees vlak - al zo veel meegemaakt. Dat is de meerwaarde die zij meedragen tijdens wedstrijden zoals deze. Gent schakelt een tandje bij en wij kunnen - voorlopig - niet volgen. Een leerproces voor onze meisjes.”

Challenge Play-Offs

“Toch mogen we nu reeds van een mooi en geslaagd seizoen spreken”, klinkt het fijntjes bij de Antwerpse coach. “We hebben trouwens in de ‘Challenge Play-Offs’ nog kans om op de vijfde plaats te eindigen. De vijfde en de zesde in de rangschikking spelen nog eens drie extra matchen voor een Europees ticket. Dat zou een droom zijn, indien we dat exploot zouden lukken.”

Luna Van Peer klonk niet zo tevreden na de ontmoeting met VDK Gent. “Na onze goede start maakten we te veel fouten”, reageerde de libero van het Antwerpse team. “Met Sarah Cools en Famke Boonstra hebben we meer lengte in onze ploeg. We beseffen dat we tegen Gent weinig kansen hebben om te winnen. Maar tijdens de eerste set hebben we toch gemerkt dat er mogelijkheden zijn tegen zo’n topteam. Dan wil je dat langer volhouden. Het is geen ramp dat we verloren, er komen nog interessante matchen aan. Gelukkig hebben we - wegens de bekerfinale met VDK Gent en Asterix Avo - eindelijk eens een weekend vrij. Tegelijkertijd krijgen we extra ruimte en tijd om meer te trainen en het seizoenseinde oordeelkundig voor te bereiden. Elk jaar zetten we een stapje vooruit.”