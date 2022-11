Lukas Willen pakt waardevol punt met Zulte Waregem in Mechelen: “Weer een belangrijke les geleerd”

De rode lantaarn kwijtraken, het was één van de doelstellingen van Zulte Waregem voor de verplaatsing naar Mechelen. En die opdracht werd alvast volbracht: Seraing staat nu laatste. Maar Essevee ziet de achterstand wel groeien op Eupen, dat volgende week te gast is in Waregem voor een match die absoluut moet gewonnen worden. “In onze situatie moeten we élke match winnen”, geeft Lukas Willen aan.

Halfweg leek het kalf verdronken in het AFAS-stadion. Zulte Waregem gaf niet thuis in de eerste periode en stapte met een dubbele achterstand de kleedkamer in. Daar kregen de manschappen van Mbaye Leye onder uit de zak van hun coach.

“Het was wel duidelijk dat we met een andere mentaliteit uit de kleedkamer moesten komen”, besefte Lukas Willen. “Gelukkig zijn we er in geslaagd de scheve situatie nog recht te zetten. Het was belangrijk dat we snel konden tegenscoren, en ook de strafschopgoal van Jelle Vossen liet daarna niet lang op zich wachten. Toen we met tien man viel, was het vooral overleven. Alhoewel we uiteindelijk nog de beste kans krijgen langs Fadera. In die fase ontbrak het onze Gambiaan helaas net aan een tikje koelbloedigheid. Al zal niemand bij ons hem de steen werpen, hoor.”

Zeven matchen in de basis

Gebrek aan efficiëntie: het is in de commentaren van Mbaye Leye al wekenlang een terugkerend riedeltje. In Mechelen was de coach van Zulte Waregem evenwel zeer te spreken over de wijze waarop zijn team had weten terug te knokken.

“We zitten in een situatie waarbij we eigenlijk elke wedstrijd moeten winnen”, zucht Willen. “Het was dan ook wel een opsteker geweest mochten we in Mechelen nog zijn komen winnen. Maar hoe dan ook is het een punt dat in de eindafrekening heel waardevol kan blijken.”

Terwijl zijn kameraden van Jong Essevee dit weekend met 6-0 wonnen van Erpe Mere, speelde Lukas Willen in Mechelen al zijn tiende wedstrijd met de A-ploeg in eerste klasse. Zeven matchen na elkaar staat hij ondertussen centraal achterin vast in de basis.

“Dat had ik niet verwacht, maar een onomstreden titularis ben ik nog lang niet en zo voel ik me ook niet”, zegt de 19-jarige verdediger uit Gavere bescheiden. “Na iedere wedstrijd besef ik dat ik nog een hele lange weg af te leggen heb. Ook in de partij in Mechelen leerde ik weer een belangrijke les. Bij het tweede tegendoelpunt had ik scherper moeten reageren. Maar gelukkig heb ik me daar kunnen van herpakken.”