Lukas Willen met Zulte Waregem vrijdag tegen Dender: “De nul houden in Seraing deed erg veel deugd”

De overwinning met forfaitcijfers in Seraing was ietwat misleidend. Zulte Waregem had het op Le Pairay veel moeilijker dan de eindstand doet vermoeden. Enkele cruciale reddingen van Louis Bostyn bij 0-1 hielden Essevee op zegekoers aan de boorden van de Maas.

“Het had een totaal andere match kunnen worden”, beseft ook Willen. “Louis kreeg van iedereen felicitaties, we weten dat we op hem kunnen rekenen. Voor ons was het uitermate belangrijk om eens die nul te kunnen houden. Want wij hebben als verdediging vaak kritiek moeten slikken voor de vele tegengoals. Daarom deed het echt deugd. Verdedigen doe je als team, iedereen heeft daar zijn aandeel in. Zoals ik als verdediger ook offensief mijn steentje tracht bij te dragen. In Seraing lukte het net niet de openingsgoal aan te brengen, maar met dat indribbelen kan je af en toe een overtal creëren.”

Positief verhaal

Met zes punten op negen rukte Zulte Waregem op de derde speeldag meteen naar de tweede plaats in de rangschikking op, alleen Lommel behoudt voorlopig het maximum van de punten.

“Onze tweede zege kwam er enkel in de slotminuten makkelijk toen we met een man meer stonden”, waarschuwt Willen. “Op Beerschot hadden we eveneens hard moeten knokken, geen enkel punt zullen we cadeau krijgen, zoveel is duidelijk. Na de uitschuiver tegen Francs Borains hebben we iets recht te zetten tegenover onze supporters. Maar het laat zich aanzien dat Dender geen hapje wordt. Timmy Simons? Ik heb zelf niet gespeeld in de periode dat hij bij ons coach was, maar wel vaak meegetraind.”

Dat Lukas Willen nu nog bij Zulte Waregem voetbalt, mag een verrassing heten. Na de degradatie was hij grof wild op de transfermarkt, vooral Westerlo en zelfs PSV toonden interesse. Maar Willen tekende bij tot 2026.

“Er was veel belangstelling, maar ik vond het nieuwe project van Zulte Waregem best ook interessant”, geeft hij aan. “De club kwam snel naar buiten met een heel positief verhaal en ik wilde daar graag aan meeschrijven. Het past ook perfect in mijn carrièreplanning. Na mijn eerste profseizoen wou ik geen stappen overslaan. Ik heb nog veel te leren, in de Challenger Pro League zal ik ook nog veel kunnen leren. Vorig seizoen hadden wij als verdedigers niet vaak de bal, nu is dat totaal anders. En het buitenland, dat kan later nog.”