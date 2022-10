Lukas Willen lichtpunt in gitzwart weekend voor Zulte Waregem: “Hopen op een snelle ommekeer”

voetbal jupiler pro leagueHet werd een gitzwart weekend voor Zulte Waregem. Nadat Seraing op vrijdagavond al was gaan winnen bij Standard, deden de andere degradatieconcurrenten Kortrijk, Cercle Brugge en Eupen dat op zondag ook tegen Antwerp, in Gent en in Sint-Truiden. Tussendoor leed Zulte Waregem zelf zijn zevende nederlaag van het seizoen in Westerlo, en kijkt het nu al tegen een vierpuntenkloof aan op de voorlaatste in de rangschikking.

In die omstandigheden klamp je je als coach vast aan elk sprankeltje hoop. “Ondanks de nederlaag was er een lichtpunt op Westerlo”, aldus Mbaye Leye. “Met name de prestatie van Lukas Willen in onze defensie zorgt toch voor ietwat tevredenheid. Je weet dat je als coach geduld moet hebben wanneer je zo’n jonge snaak in het bad gooit. Maar hij heeft me niet ontgoocheld.”

Willen, 19 pas, kreeg zijn grote vuurdoop omdat Borja Lopez onvoldoende fit bleek voor een basisplaats. De centrale verdediger, die na een opleiding van twaalf jaar bij Club Brugge tijdens de zomer van 2021 voor een overstap naar de Gaverbeek koos, had eerder al driemaal mogen invallen tijdens deze competitie: op Antwerp, op Club Brugge en tegen Charleroi, samen goed voor 50 speelminuten.

“En uiteraard was de invalbeurt op Club Brugge een hoogtepunt, zeker omdat we daar ook een punt wisten te veroveren”, zegt hij. “Tegen Charleroi maakte ik kennis met de keerzijde van de medaille. Goeie wedstrijd, maar in de slotfase het deksel op de neus. Als verdediger is het altijd moeilijk invallen, ondervond ik.”

Ervaring opdoen

In Westerlo stond Willen voor het eerst aan de aftrap en mocht hij de partij ook volledig uitspelen. Met naast en achter zich twee kerels die dubbel zou oud waren als hij.

“De communicatie met Sammy Bossut en Timothy Derijck verliep uitstekend, voor een jonge gast is het fantastisch om zo goed gestuurd te worden”, prijst de Oost-Vlaming. “Ik heb een paar keer geprobeerd mee in te schuiven op het middenveld, maar keerde telkens snel op mijn stappen terug, ja. Eerst nog wat meer ervaring opdoen, dit was tenslotte het hoogste niveau in België. Ondanks de nederlaag smaakte deze wedstrijd zeker naar meer. Maar opnieuw zonder punten van het terrein moeten stappen, was natuurlijk minder leuk. We moeten hopen op een snelle ommekeer en hebben dringend weer eens een overwinning nodig.”

Tegen OH Leuven gaat Zulte Waregem zaterdag op zoek naar de tweede zege van het seizoen. Allicht moet het dat doen zonder Modou Tambedou, in Westerlo heel snel op een draagberrie afgevoerd, wat de speelkansen van Willen verhoogt.

