Lukas Willen (Jong Essevee) mocht ook al van A-team proeven: “Twaalf jaar bij Club was hele leuke tijd”

Voetbal Jupiler Pro LeagueHoewel het A-elftal van Zulte Waregem in 1A zware maanden tegemoet gaat, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat de toekomst van Essevee weinig rooskleurig oogt. Wie af en toe een wedstrijd van Jong Essevee meepikt, heeft al kunnen merken dat de graanschuur behoorlijk gevuld is. Eén van de meest opvallende talenten is de 18-jarige verdediger Lukas Willen, die tijdens de voorbereiding én de competitie ook al van het eerste elftal mocht proeven. “Jong Essevee in tweede nationale is een fantastische leerschool”, getuigt de jongeman uit Gavere.

Wie Gavere en voetbal zegt, denkt automatisch aan Erwin Vandendaele. Maar de grote dagen van de voormalige Gouden Schoen van Club Brugge en Anderlecht situeren zich uiteraard reeds een halve eeuw in het verleden. Van Vandendaele heeft Willen nog nooit gehoord. Toch zijn er grote gelijkenissen tussen beiden. Ook Lukas Willen is een sierlijke verdediger, die door zijn technische begaafdheid en zijn goede positiekeuzes meteen opvalt. Het mag dan ook niet verbazen dat Mbaye Leye hem nu al als een volwaardig lid van de selectie beschouwt.

“Dat is fijn om te horen”, lacht Willen. “Ik hoop dat ik de verwachtingen van de coach tijdens de komende maanden zal kunnen inlossen. Ik mocht al drie keer invallen tijdens deze competitie in de Jupiler Pro League. Op Antwerp waren mijn eerste minuten niet bepaald gelukkig, het ging op de Bosuil verschrikkelijk hard. Maar een week later mocht ik mee het punt op Club Brugge over de streep trekken en nadien kreeg ik ook nog een speelkans in de slotminuten tegen Charleroi. Helaas een debuut voor eigen volk dat niks opleverde.”

Jaar kwijt door heupblessure

Dat de student handelsingenieur zich op Jan Breydel mocht tonen, deed uiteraard veel deugd voor wie het cv van Lukas Willen bekijkt. Twaalf jaar voetbalde hij inderdaad in de jeugd van Club Brugge, dat hem bij SK Deinze wegplukte.

“Ik heb een hele leuke tijd gehad bij Club Brugge”, kijkt de in Oudenaarde geboren Willen terug. “Samen met Lennert Hallaert en Sef Van Damme zette ik vorig seizoen de stap naar Zulte Waregem, omdat ik na die twaalf jaar aan iets nieuws toe was en ik het gevoel had dat ik aan de Gaverbeek sneller op speelkansen bij de A-kern zou mogen hopen. Of de lat bij Club NXT dan zo hoog lag? Dat zou ik niet zeggen, maar ik had persoonlijk het ongeluk dat ik door een heupblessure bijna een volledig jaar verloor. Daardoor was het onduidelijk hoe mijn toekomst er in Brugge zou uitzien. De keuze voor Zulte Waregem heb ik me alvast niet beklaagd.”

Want nu hij een van de steunpilaren wordt van Jong Essevee, hoopt Willen door de kennismaking met het ‘grote-mannenvoetbal’ van tweede nationale zijn doorbraak op het hoogste niveau nog te kunnen versnellen.

“Deze competitie is de ideale leerschool”, bedenkt hij. “Zo’n wedstrijden als die van het afgelopen weekend tegen een sterke ploeg als Lokeren-Temse, daar steek je enorm veel van op. Zelf hebben we een eerder jong team, het is niet echt duidelijk welke onze ambitie mag zijn tijdens deze campagne. Maar je wil geen mal figuur slaan en zo vaak mogelijk wedstrijden winnen. Dat er zo veel publiek was, maakte het extra leuk.”

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League