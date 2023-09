Lukas Van Eenoo (Westerlo) na vijfde nederlaag op rij: “Negatief doen is zinloos, nog te vroeg voor paniek”

Niemand die voor aanvang van de competitie had verwacht dat Westerlo na zes speeldagen in de onderste regionen van de Jupiler Pro League zou kamperen. Met amper één puntje, dat dan nog met veel bloed, zweet en tranen uit de Eupense brand moest worden gesleept op de openingsspeeldag. Sindsdien volgde de ene nederlaag de andere op.

“En dat is echt geen prettig gevoel”, zuchtte Van Eenoo in de catacomben van het hem welbekende Jan Breydel. “We wisten vooraf welke wedstrijd we tegen Cercle konden verwachten, met veel duelkracht, niet ons geliefkoosde spel. Maar toch had het anders kunnen lopen als wij die tegengoal niet slikken vlak voor de pauze. De tweede goal laten we net iets te makkelijk maken.”