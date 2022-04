Luka Wouters (Athenas Lummen): “Blij dat ik stap naar Midland College kan zetten”

Grote droom komt uit

“De keuze voor Midland College heeft niks te maken met de situatie bij Athenas Lummen”, valt de 18-jarige Luka Wouters met de deur in huis. “Ik heb mooie jaren beleefd bij Athenas Lummen en ben de club ook dankbaar voor de gekregen kansen. Mijn grote droom als klein meisje was ooit naar de USA te trekken. Na overleg met mijn ouders ging ik zoeken naar de juiste locatie. Bij de online voorstelling en rondleiding van de Midland College in Texas had ik het beste gevoel. Er waren meerdere gesprekken met de coach en enkele toekomstige medespeelsters.”

“Hoe het in de praktijk zal verlopen? De combinatie studeren en basketbal is ideaal. In de voormiddag zijn er de lessen en de namiddag staat alleen in het teken van basketbal. Ik wil met deze stap op alle vlakken ervaring opdoen.”

Athenas Lummen

T1 Philip Wolk gaat volgend seizoen de touwtjes in handen nemen bij Phantoms Boom. Hij verlaat Athenas Lummen en neemt twee sterkhouders mee met Chloé Bully en Merel Knaepen. Renée Denys verlaat ook de club om aan de slag te gaan bij Kangoeroes Mechelen. Dit was toch het moment voor Luka Wouters om in Top Division Women door te breken. En toch die keuze voor Midland College. Wat zijn je toekomstplannen dan?

“Het gaat mij nu niet alleen om onmiddellijk op het hoogste niveau aan de slag te kunnen gaan”, vervolgt Wouters, die in Midland gaat voor een diploma als ingenieur. “De speelgelegenheid die ik kreeg van coach Wolk was super. Dit seizoen speelde ik enkel in het begin mee met het A-team. Ik koos bewust om met Lummen B te spelen, want op mijn leeftijd moet je nog veel leren. Het komende seizoen had ik inderdaad misschien meer kans gehad op speelminuten, maar naar de USA trekken is mijn grote droom. Ik ben nog veel te jong om nu alleen alle focus op Lummen te leggen. In de States wil ik slagen en indien er geen mogelijkheid is om door te breken in het basketbal heb ik toch veel dingen opgestoken. Een avontuur alleen zonder mijn familie is sowieso een grote stap in mijn leven. Hoe mijn ouders tegenover deze keuze staan? Een dubbel gevoel. Enerzijds zijn ze trots dat ik mijn grote droom kan vervullen. Anderzijds, het valt hun zwaar mij te moeten loslaten. Ik zal het ook moeilijk hebben de eerste maanden, maar het komt goed. Ik sta er ook niet helemaal alleen voor. Momenteel ben ik lessen Engels aan het volgen en in de Midland College kan ik ook terugvallen op enkele Duitse meisjes in het team.”

Sportieve ambities

“Ik heb een contract voor twee jaar in de Midland College. Daarna kan ik doorstoten naar de University College. Een zaak is duidelijk met de opleiding die ik krijg zal ik flinke stappen voorwaarts zetten. Lukt het niet om in de States door te breken kan ik altijd richting een mooie club in het buitenland. Of een terugkeer naar Athenas Lummen er dan niet inzit? Het is niet onmiddellijk de bedoeling hé, want dan zou ik niet geslaagd zijn in mijn missie”, besluit Wouters uit Kiewit.