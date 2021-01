Luka Kotrulja bekert met Leuven Bears tegen Charleroi: “Mooie kans op halve finale”

Basketbal Euromillions LeagueVrijdag neemt Leuven Bears het in de vertrouwde Sportoase op tegen Charleroi. Het is de heenwedstrijd in de kwartfinale van de beker van België. Zondag volgt de return al in Henegouwen. Op papier moeten beide tegenstanders sterk aan elkaar gewaagd zijn. De winnaar heeft alvast een plaats beet in de halve finale.

Vorig weekend lukte Luka Kotrulja nog een dikke twintiger tegen Limburg United. Bij Leuven wordt dan ook op de trefkracht gerekend van de Kroaat om de Carolo’s het vuur aan de schenen te leggen. “Charleroi is inderdaad een ploeg van ons kaliber. Het moet een open strijd worden. Uiteraard is dit voor ons een zeer belangrijke match. Hoelang is het al geleden dat Leuven de halve finales van de beker van België haalde? Nu krijgen we een mooie kans op die halve finale.”

Terug spirit

Luka Kotrulja lijkt meer en meer zijn verantwoordelijkheid te nemen in het team. “We hebben soms nog een black-out. Dan loopt alles een quarter lang verkeerd. Vorig weekend kwam die fout niet meer voor. We verloren toen het duel op anderhalve seconde van het einde. Dan weet iedere basketballiefhebber dat de match net zo goed anders had kunnen kantelen. Nu waren we in het nadeel, een volgende keer in het voordeel. Ik heb in ieder geval een ploeg aan het werk gezien die met een groot hart heeft gespeeld. Na het vertrek van Randy Haynes is de rotatie nochtans beperkter geworden. Toch vind ik dat we in de competitie al twee overwinningen hadden moeten binnenhalen.”

‘Nieuwe’ ploeg

In het tussenseizoen veranderde er niet veel bij de Bears. Dat moet volgens Luka Kotrulja op korte termijn een troef worden. “We verloren natuurlijk een sterspeler als Hugh Robertson. Offensief kunnen we dat opvangen. Er zitten voldoende spelers in onze kern die vlot de weg naar de korf vinden. Defensief is zijn vertrek een grotere aderlating. Op dat vlak moeten we nog een tand bijsteken de komende weken. Het blijft wel speciaal om zonder publiek te spelen. De fans geven me energie. De matchen zijn even intens dan vroeger. Toch merk je dat er minder technische fouten gefloten worden. Het is een vaststelling.”