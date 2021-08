Luka Elsner op zijn hoede voor Racing Genk: “Misschien wel de beste ploeg in België”

KV KortrijkKV Kortrijk neemt het morgenavond in het Guldensporenstadion op tegen Racing Genk. KVK won zijn eerste twee matchen en kijkt dan ook reikhalzend uit naar de komst van de Limburgers. Coach Luka Elsner is toch op zijn hoede. “Genk verdiende meer dan een 1/6. Ze zijn misschien wel de beste ploeg in België.”

Het seizoen kon niet beter beginnen voor de Kerels. Na overwinningen tegen Seraing en Antwerp staan ze met een 6/6 alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League. Morgen ontvangen ze met Racing Genk een klepper van formaat. “Genk heeft offensief enorm veel kwaliteiten”, weet Elsner. “Zelfs tegen Shaktar wisten ze goede mogelijkheden te creëren. Het wordt een enorme uitdaging voor ons. We kunnen ons meten met een absolute topploeg. We zullen nu echt weten waar we staan. Het klassement zegt niet alles, maar we staan aan de leiding en zullen ons best doen tegen Genk. We zullen alles geven.”

Mbayo en Selemani

KVK rondde deze week de transfer van Dylan Mbayo af. De negentienjarige flankaanvaller kwam over van AA Gent. “Mbayo is klaar voor de strijd”, aldus de coach van KV Kortrijk. “Hij is fysiek nog niet honderd procent in orde, maar hij is klaar om tot de selectie te behoren. Starten wordt moeilijk, maar hij kan zeker en vast invallen en zo misschien wel het verschil maken.” Ook op de uitspraken over een eventueel vertrek van Faïz Selemani kwam Elsner nog even terug. “Hij toonde in de tot nu toe twee afgewerkte wedstrijden dat hij erg belangrijk is voor ons. Hij heeft ons geholpen aan puntengewin. Hij zet zich honderd procent in. Zijn hoofd zit bij Kortrijk en dat zie je ook op het veld. Faïz zal morgen opnieuw tonen wat hij waard is.”

Zware dobber

Racing Genk moet winnen om zijn competitiestart niet helemaal te missen. “Antwerp moest eveneens winnen en toch hebben we daar de drie punten gepakt. We weten dat Antwerp nog niet helemaal klaar is, maar Genk staat er. Het is een ploeg op Champions League-niveau. We staan aan de leiding, maar we zweven niet. Onze voetjes blijven op de grond. Zelfs als Onuachu niet speelt, kunnen ze met Dessers nog een spits zetten die gemakkelijk een doelpunt maakt. Met Ito, Bongonda, Heynen, Trésor, ... hebben ze enorm veel spelers die het verschil kunnen maken. Wij hebben ook kwaliteiten en zullen proberen de overwinning over de streep te trekken.”