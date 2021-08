Luka Elsner (KV Kortrijk) kijkt vooruit naar de match tegen KV Mechelen: “We zullen efficiënter moeten zijn”

De Sloveen Luka Elsner volgde al heel wat Nederlandse lessen en begint het gesprek dan ook in het Nederlands. Chapeau. De T1 van KVK had wel minder goed nieuws mee te delen. “Ante Palaversa heeft een spierscheur in zijn hamstrings opgelopen en zal vrijdag niet beschikbaar zijn”, weet de 39-jarige coach. “Timothy Derijck heeft nog steeds last van een geblokkeerde rug. Ook hij zal niet van de partij zijn. Ik hoop dat beide maandag terugkeren. “

“Kadri - die dinsdagavond landde in Zaventem - zal tot de selectie horen. Het is een profiel dat we nog niet hadden. Hij komt graag de bal vragen en vindt makkelijk de ruimte in de rug van de verdedigers. Ik kan hem zowel als 8, 10 en als 9,5 uitspelen. Het is een intelligent persoon, die alles snel oppikt. Met hem kunnen we niet enkel in een 4-2-2-2 of een 4-4-2 spelen, maar ook in een 4-4-3.”

Quote Ik verwacht een lastige wedstrijd. Mechelen zet hoog druk en benut de flanken erg goed. We hopen met een goed gevoel de interland­break in te gaan Luka Elsner

Tegen Sint-Truiden wonnen de West-Vlamingen vorige zaterdag met 0-2 dankzij een doelpunt in de eerste en in de laatste minuut. “We hadden het moeilijk in de tweede helft, maar tegen Sint-Truiden - dat punten nodig heeft - is het nooit gemakkelijk. Ik was vooral tevreden dat we opnieuw de nul hielden, maar vrijdag tegen KV Mechelen zullen we efficiënter moeten zijn. Ik verwacht een lastige wedstrijd. Ze zetten hoog druk en benutten de flanken erg goed. We hopen met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan.”

Andere voorbereiding?

KV Kortrijk bekampt KV Mechelen op vrijdag. Maakt dat een verschil qua voorbereiding? “Het is natuurlijk anders. De spelers zijn nog wat vermoeid na de fysieke veldslag tegen Sint-Truiden, maar dat is geen excuus. Mechelen heeft zelfs een dag minder rust. We zullen klaar zijn. Donderdag op de middag spelen we tegen Club Brugge op Schiervelde in Roeselare. Voor ons is dat een belangrijke match. Spelers als Mbayo, Herrmann, Kadri,... kunnen speelminuten verzamelen en ritme opdoen.”

Transfers

Dinsdag sluit de transferperiode. KVK lijkt genoeg gewapend voor de strijd, maar toch hoopt Elsner nog op enkele versterkingen. “Het zou goed zijn voor ons als er nog enkele spelers bijkomen. We zullen zien. Matthias (algemeen manager Leterme, red.), Rik (sportief verantwoordelijke Foulon, red.) en Joachim (hoofdscout Vercaigne, red.) leveren alleszins goed werk. Als het aan mij ligt, vertrekt er niemand meer. Je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren, maar we willen samen een goed seizoen draaien. Ook de spelers die wat minder aan de bak komen.”

