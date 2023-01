Luka De Herdt en Rupel Boom verliezen potig duel van Jong AA Gent met kleinste verschil (0-1): “We moesten verstandiger zijn”

voetbal eerste nationaleEerder deze week kregen de spelers van Rupel Boom goed financieel nieuws , maar daar konden de Steenbakkers geen positief vervolg aan breien tussen de lijnen. Jong AA Gent was zaterdag de betere ploeg op voetbaltechnisch vlak en Rupel Boom kon geen van zijn tegenprikjes verzilveren. Onvoldoende doortastend verdedigen luidde in de openingsminuut van de tweede helft de achterstand in en daarvan herstelde de thuisploeg zich in een potige tweede helft niet meer, 0-1 was de eindstand.

“We wisten dat Gent sterk was aan de bal en dus kozen we bewust voor de counter”, legt middenvelder en Booms jeugdproduct Luka De Herdt (20) uit. “In de eerste helft hadden we alles vrij goed onder controle en konden we een paar keer tegenstoten, maar dan is het natuurlijk een kwestie van die momenten te grijpen. Dat deden we niet en een gebrek aan scherpte bij het begin van de tweede helft brak ons meteen zuur op. Na 20 seconden gingen we in de fout aan de linkerkant waarop de bal voor doel werd gegooid en een van onze verdedigers onder de bal door ging. Zo werd het een één-tegen-één situatie waarbij hun speler de bal tussen de benen van onze doelman en via de paal in doel trapte. Een typische en vermijdbare tegengoal voor een ploeg in een situatie als de onze.”

Onmondig

“Daarna probeerden we nog wel iets terug te doen, maar we waren aanvallend te onmondig. Jammer dat Stephen (Buyl red.) vorige week een bepalende gele kaart kreeg om zijn truitje uit te trekken bij de viering van de winning goal, want we hadden hem zeker kunnen gebruiken. Maar wat ons vooral de das om deed was het feit dat we de kopjes te veel lieten hangen na die goal en dat we ons daarnaast lieten meeslepen in het potige spel van de bezoekers. De rode kaart voor Gadji, waarvan ik niet kan zeggen dat ze onterecht was, was daar een gevolg van. Een uitsluiting voor Gent had ook zeker gekund, maar wij hadden verstandiger moeten zijn en de focus op ons voetbal leggen. Jammer, maar nu moeten we ons snel en goed voorbereiden op het belangrijke duel met Hoogstraten.”

Behoud

“Hoe het voelt om eindelijk mijn kans te krijgen? Ik heb er hard voor gewerkt en ben blij dat Kevin (trainer Nicaise red.) mij het vertrouwen geeft. Persoonlijk vind ik ook niet dat ik het slecht doe en de sturing van ervaren spelers zoals Vervoort en Bliek helpt mij enorm. Ik hoop dus zelf vooral te bevestigen en er mee voor te zorgen dat we ons met Rupel Boom van het behoud kunnen verzekeren. Mijn toekomst? Er is interesse van andere clubs, maar ik focus me nu alleen maar op Rupel Boom.”

Rupel Boom - U23 AA Gent 0-1

Rupel Boom: Laverge, Neral (62' Mouton), Vervoort, Verkerken (62' Lukebakio), Bourdouxhe, Van Den Broek, Gadji, De Herdt (80' Thuys), Mwenda (80' Señorans Osorio), Bliek, Sekyere (62' Traore).

Gent: De Schrevel, Lagae (63' Asselman), Van Hauter, De Ridder, Niangbo (63' Igbokwe), De Vlieger (32' Van Den Borre), Agbor, Arthur, Parmentier (63' Walicki), Munezero, Van Den Bergh.

Doelpunt: 46' Arthur (0-1).

Geel: Parmentier, Van Den Bergh, De Herdt, Van Den Broek, Walicki, Agbor.

Rood: 75' Gadji (B, 2x geel).

Lees ook: meer voetbal in 1nat