Ludovic Sieuw volgend seizoen trainer van SK Geluwe: “Iemand met een redelijk groot netwerk en dat is belangrijk naar transfers toe”

“Philippe zal binnen de Franstalige voetbalbond een nieuwe kans als scout aangrijpen waardoor hij zijn aanwezigheid voor volgend seizoen op training en wedstrijden niet kan garanderen”, vertelt voorzitter Kevin Vermont. “Hij ziet daarin een unieke kans. Philippe zou volgend seizoen meer niet dan wel aanwezig zijn en ging mee op zoek naar een opvolger.”

“Hij belde Ludovic Sieuw zelf op en nam ik dan contact op. Vorig seizoen hadden we al eens met hem gesproken en ik had er toen direct een heel goed gevoel bij. Nu kwamen we redelijk rap tot een akkoord. Ludovic is iemand met een redelijk groot netwerk en dat is belangrijk naar transfers toe want op dat vlak willen we beter doen dan de afgelopen twee jaar.”

“We willen van SK Geluwe weer een te duchten tegenstander maken. Belangrijk is ook dat onze toekomstige trainer wil werken in combinatie met de jeugd. Hij is zeer correct en direct. Bovendien perfect tweetalig wat voor ons met enkele Franstaligen wel belangrijk is. Op dat vlak streven we naar een goed evenwicht.”

Aanvoerder Mathias Brutsaert en maats wonnen woensdag op KVK Avelgem een inhaalmatch met 0-1 en behaalden in de strijd om het behoud alvast drie belangrijke punten. De thuisploeg was acht matchen ongeslagen. “Ons blok hield goed stand”, zegt de preses. “We kwamen voorop na een heel mooie uitgespeelde kans. (de ervaren Kenneth Neve scoorde na 13 minuten, red). Ik vond het collectief een sterke prestatie. Het doet deugd voor de groep.”

Zondag thuis

“Ik ben trots op mijn spelers en hopelijk kunnen we nu zondag thuis tegen SK Vlamertinge en op SK Beveren-Leie de lijn doortrekken. We zouden moeten kunnen minimum vier op zes behalen om aan te sluiten en staan we dan weer onder de mensen. Er was de afgelopen weken al beterschap maar het kwam er niet uit. We hadden ook al een deel pech met blessures en spelers die wegblijven.”

Amaury Rodriguez Da Silva staat momenteel na fysiek geweld in de kleedkamer op non-actief. “Ik communiceer er niet graag over”, zegt Kevin. “Amaury laten we even rusten. Ik denk dat dit voor iedereen de beste oplossing is en dan zien we wel naar de toekomst toe.”

