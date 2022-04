Ludovic Sieuw (SC Zonnebeke) beseft belang van duel met Meulebeke: “Het is de match van de laatste kans”

autosport Wim Meulders start aan zijn 27ste seizoen in autosport met primeur

Wim Meulders is al jaren een vaste waarde in de nationale autosport en de Kempenaar zal ook in 2022 weer van de partij zijn. Maar er is meer, want naast zijn programma op circuit zal Wim Meulders ook deelnemen aan een selectie van rallywedstrijden van het VAS en dat met een Porsche 911 GT3, met het doel om het Belgian Rally Championship 2023 voor te bereiden. Dat alles gebeurt onder de vlag van het team Speedlover, van André Van Hoof, waar Meulders al jaren trouw aan is.

